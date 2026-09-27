Terörsüz Türkiye için kritik adım: Hükümet bünyesinde yeni kurul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hükümet nezdinde, yürütme bünyesinde kendi başkanlığında yeni bir kurul teşkil edildiğini bildirdi. Kurulun ikinci toplantısının yarın sabah gerçekleştirileceğini açıkladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen kurumsal koordinasyona dair son dakika bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız inşallah kurul olarak. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek." ifadelerini kullandı.

HUKUKTAN SAHAYA VE SİLAH BIRAKMAYA 4 ALT KOMİSYON

Sürecin tüm aşamalarını koordine edecek çalışma mekanizmasının ayrıntılarını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul." sözleriyle aktardı.