HAVELSAN, Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği genel maksat helikopteri GÖKBEY’in pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan GÖKSİM simülatörünü göreve hazır hâle getirdi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan bu kritik teknolojik platformun kokpitine girerek simülatörün üstün kabiliyetlerini görüntüledi. Gültekin ayrıca GÖKSİM’de gerçekleştirilen TCG Anadolu gemisine iniş senaryosuna tanıklık etti.

Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği GÖKBEY helikopterinin pilot eğitimlerinde kullanılacak GÖKSİM simülatörü, zorlu uçuş senaryolarını gerçeğe en yakın şekilde test etme imkanı sunuyor.

TCG ANADOLU'YA İNİŞ SENARYOSU BAŞARIYLA SİMÜLE EDİLDİ

Simülatörün kokpitinden yayına bağlanan A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği GÖKBEY helikopterinin pilot eğitimlerinde kullanılan GÖKSİM simülatörünü anlattı. Gültekin, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen simülatörde her türlü zor hava koşulu ve acil durum senaryosunun gerçeğe yakın şekilde uygulanabildiğini belirterek sözü platformu anlatan uçuş test mühendisine bıraktı.

Uçuş Test Mühendisi, GÖKSİM'in GÖKBEY helikopteri için yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bir simülatör olduğunu belirterek, "Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda GÖKSİM simülatörünün içerisindeyiz. GÖKBEY helikopterinin yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bir simülatörü bu. Şu anda da sizlere gemiye iniş senaryosunu gösteriyoruz. Birazdan TCG Anadolu gemisine iniş gerçekleştireceğiz." dedi.

Simülatörlerin uçuş eğitimleri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten mühendis, pilotların gerçek hayatta denenmesi mümkün olmayan veya denenmesi istenmeyen kötü hava koşulları ile arıza durumları gibi senaryoları simülatörde defalarca deneyebildiğini ifade etti. Mühendis, bu eğitimlerin yalnızca elektrik maliyetiyle gerçekleştirilebilmesinin simülatörleri eğitim açısından önemli hâle getirdiğini söyledi.

DÜŞÜK MALİYETLE MAKSİMUM GÜVENLİK VE EĞİTİM

GÖKSİM'de çok sayıda farklı senaryonun uygulanabildiğini belirten Uçuş Test Mühendisi, "Burada pilotlarımızın gerçekte yaşayabileceği arıza durumları olsun, kötü hava koşulları olsun, hepsi mevcut. Arkada zaten bir eğitmen konsolumuz var. Eğitmen konsolunda eğitmen pilotlarımız, öğrenci pilotlarımıza bu koşulları arka taraftan sağlayıp bu koşullarda nasıl hareket etmeleri ve nasıl bir aksiyon almaları gerektiğini, simülasyonda gayet güvenli bir ortamda, sadece çok düşük elektrik maliyetiyle, maliyet etkin bir şekilde aktarabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HAVACILIKTA VE SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİNDE ÜST SIRALARDA

Türkiye'nin simülatör teknolojilerindeki konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Uçuş Test Mühendisi, GÖKSİM ve GÖKBEY projelerinin Türk mühendisleri tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirildiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanda başarılı bir konumda olduğunu ifade etti.

Kendisinin de simülatörlerin test süreçlerinde görev aldığını belirten mühendis, "Biz de normalde test mühendisiyiz, burada simülatörleri test ediyoruz. Aslında biz test ede ede bir pilot gibi eğitiliyoruz ve ben de helikopteri kullanabiliyorum. Simülatörlerin eğitimler için bu noktada da çok önemli bir faktörü var." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimin ardından yayını tamamlayan A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ise GÖKSİM projesini GÖKBEY'in yerdeki prototipi olarak nitelendirerek, TCG Anadolu'ya iniş senaryosunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gültekin, "GÖKBEY helikopterimizin, yerli ve millî imkânlarla üretilen çelik kanadımızın yerdeki prototipi diyebiliriz GÖKSİM projesi için. Biz bugün farklı bir pistten kalkıp TCG Anadolu gemisine inme anını simüle ettik ve uçuş test mühendisimizle birlikte bu senaryoyu başarıyla gerçekleştirdik. Türk pilotlarımız burada zor hava koşullarına ve teknik arızalara karşı simülasyon eğitimi alıyorlar. GÖKBEY helikopteri bu sayede yüzde yüz başarıyla Türk pilotları tarafından kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.