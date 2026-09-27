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Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek"

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek"

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından tarihi kararlar içeren resmi bir yazılı açıklama yayımladı. Toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi ve milletimizin huzuru doğrultusunda üstlenilen sorumluluğun vurgulandığı bildiride, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçirilecek stratejik adımların tam bir eş güdüm içerisinde sürdürüleceği ilan edildi.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.

MİLLİ DAYANIŞMA VE BÜTÜNLEŞME KOORDİNASYON KURULU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek" - 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek" - 2

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek" - 3

"Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek" - 4

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle, Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir."

#Terörsüz Türkiye #Cevdet Yılmaz
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