Terörsüz Türkiye sürecinde önemli toplantı: "Tarihi sorumluluk bilinciyle çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek"
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından tarihi kararlar içeren resmi bir yazılı açıklama yayımladı. Toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi ve milletimizin huzuru doğrultusunda üstlenilen sorumluluğun vurgulandığı bildiride, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçirilecek stratejik adımların tam bir eş güdüm içerisinde sürdürüleceği ilan edildi.
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: