



"Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.