Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, baskını ve Mescid-i Aksa’da gerçekleştirilen provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.
Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır.
İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."