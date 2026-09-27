Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, baskını ve Mescid-i Aksa’da gerçekleştirilen provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınadı.