



SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yaparak piyasaları manipüle eden gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi. Karar, gereği yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen yazıda, şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.