“Bakan istifa edecek” paylaşımına tutuklama! Gazeteci Ali Tarakcı cezaevine gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımında bulunan gazeteci Ali Tarakcı hakkında TCK 217/A kapsamında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Tarakcı, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformu X'te Ali Tarakcı'nın 23 Eylül 2026 tarihinde yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu paylaşımın "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirmesiyle soruşturma başlattı.
SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yaparak piyasaları manipüle eden gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi. Karar, gereği yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.
BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen yazıda, şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.
Yazıda, soruşturmanın zorunlu olması ve şüphelinin atılı suçu işlediğini gösteren "somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu belirtildi.
TARAKCI GÖZALTINA ALINDI
Ali Tarakcı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tarakcı'nın ekipler tarafından gözaltına alındığı görülürken, gözaltı işleminin ardından soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
ALİ TARAKCI TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından yaptığı "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı nedeniyle TCK 217/A-1 kapsamında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan hakkında işlem yapılan gazeteci Ali Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Öte yandan Ali Tarakcı'nın sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.