MHP'li Büyükataman’dan dikkat çeken açıklama: “Türkiye küresel bir organizasyonun hedefinde”
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye’de aile ve gençlere yönelik tehditler bulunduğunu savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Büyükataman, bazı derneklere yurt dışından aktarıldığını belirttiği fonların, karşı karşıya olunan tehdidin küresel çapta organize edildiğini gösterdiğini öne sürdü.
MHP'nin Bursa Teşkilatları İstişare Kampı'na katılan Büyükataman, Türkiye'nin güvenliği, aile yapısı ve gençlere yönelik tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükataman, Türkiye'yi bölme ve istikrarsızlaştırma planlarının MHP'nin milli duruşuna takıldığını ifade etti.
"AİLE KURUMUMUZ HEDEF ALINIYOR"
Toplumların ayrışmasında milli ve manevi değerlerin zayıflatılmasının önemli bir etken olduğunu savunan Büyükataman, aile kurumunun hedef alındığını öne sürdü.
Büyükataman, "Türkiye üzerinde plan yapanların, Türk milletini yok etmek isteyenlerin elbette bu alanda boş durması beklenemez. Uzun zamandır hepimizin malumu olan bazı ucube çevreler tarafından sistematik bir şekilde başta aile kurumumuz hedef alınmakta, ahlaki değerlerimize yoğun bir şekilde saldırı düzenlenmektedir" dedi.
"İLK VE CİDDİ SALDIRIYA MARUZ KALANLAR GENÇLER"
Gençlerin çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Büyükataman, sosyal medya ve suç örgütleri üzerinden gençlerin hedef alındığını ileri sürdü.
Büyükataman, "Bu anlamda ilk ve en ciddi saldırıya maruz kalan kesim gençlerimiz olmuştur. Gençlerimiz ahlaki değerlerden uzaklaştırılmaya, ailelerinden koparılmaya, kötü alışkanlıklara ve suça sürüklenmeye ne yazık ki çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Büyükataman ayrıca bazı dernek ve kuruluşlar üzerinden reşit olmayan gençlerin cinsel yönelim ve kimlik konularında yönlendirildiğini, sosyal medya aracılığıyla da çocukların müstehcen içeriklere maruz bırakıldığını iddia etti.
"3 MİLYON 359 BİN 167 DOLAR AKTARILDI"
Büyükataman, son dönemde gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonlarına da değindi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların 5 il merkezli olmak üzere toplam 15 ili kapsadığını ve 162 şüpheli, 9 dernek ile 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Büyükataman ise söz konusu çalışmalar kapsamında yapılan incelemelere ilişkin, "Yapılan incelemelerde sapkınlığı yayma amacıyla kurulmuş çeşitli derneklere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan, dikkatlerinize sunmak istiyorum, toplamda 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edilmiştir" dedi.
Büyükataman, söz konusu fonların Hollanda, ABD, Almanya ve Fransa üzerinden aktarıldığını öne sürerek, "Türkiye'de sapkınlığın yayılması için faaliyet gösteren derneklere Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa üzerinden aktarılan bu fonlar, karşımızdaki tehdidin küresel çapta bir organizasyon olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.
"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Büyükataman, aile kurumunun korunmasının öncelikli gündemlerinden biri olduğunu söyledi.
Büyükataman, "Toplumsal yapımızın ve gençlerimizin nasıl ve hangi vasıtalar üzerinden zehirlendiğini görüyoruz. Bu mesele bizim en önemli gündemlerimizden birisidir. Aile her şeyimizdir. Gençlerimiz geleceğimizdir. Milli ve manevi değerlerimiz varlığımızın kaynağıdır" dedi.
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, sözlerini "Bu hastalıklı akımların Türk milletini kuşatmasına Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak müsaade etmemiz asla söz konusu değildir" ifadeleriyle tamamladı.