MHP'nin Bursa Teşkilatları İstişare Kampı'na katılan Büyükataman, Türkiye'nin güvenliği, aile yapısı ve gençlere yönelik tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükataman, Türkiye'yi bölme ve istikrarsızlaştırma planlarının MHP'nin milli duruşuna takıldığını ifade etti.

"AİLE KURUMUMUZ HEDEF ALINIYOR"

Toplumların ayrışmasında milli ve manevi değerlerin zayıflatılmasının önemli bir etken olduğunu savunan Büyükataman, aile kurumunun hedef alındığını öne sürdü.

Büyükataman, "Türkiye üzerinde plan yapanların, Türk milletini yok etmek isteyenlerin elbette bu alanda boş durması beklenemez. Uzun zamandır hepimizin malumu olan bazı ucube çevreler tarafından sistematik bir şekilde başta aile kurumumuz hedef alınmakta, ahlaki değerlerimize yoğun bir şekilde saldırı düzenlenmektedir" dedi.

"İLK VE CİDDİ SALDIRIYA MARUZ KALANLAR GENÇLER"

Gençlerin çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Büyükataman, sosyal medya ve suç örgütleri üzerinden gençlerin hedef alındığını ileri sürdü.

Büyükataman, "Bu anlamda ilk ve en ciddi saldırıya maruz kalan kesim gençlerimiz olmuştur. Gençlerimiz ahlaki değerlerden uzaklaştırılmaya, ailelerinden koparılmaya, kötü alışkanlıklara ve suça sürüklenmeye ne yazık ki çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Büyükataman ayrıca bazı dernek ve kuruluşlar üzerinden reşit olmayan gençlerin cinsel yönelim ve kimlik konularında yönlendirildiğini, sosyal medya aracılığıyla da çocukların müstehcen içeriklere maruz bırakıldığını iddia etti.