Kırıkkale’de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale’de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan T.G., jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışması kapsamında yakalandı. İşlemleri tamamlanan 42 yaşındaki hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan T.G'nin yeri tespit edildi.
9 YIL 1 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Jandarma ekiplerince yakalanan 42 yaşındaki T.G. hakkında yapılan incelemede, kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.
CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. T.G., cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi.