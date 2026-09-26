Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba, sağlık ekiplerinin pazar yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin ise açıklama geldi.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezindeki pazar ziyaretinde esnafla bir araya geldiği sırada aniden rahatsızlandı.

Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, "Veli Ağbaba, 112 marifetiyle acil servisimize getirildi. Yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmedi. Tedbiren hocalarımızın isteği üzerine koroner yoğun bakımda takibine karar verildi" dedi.

Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz da, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelerek Ağbaba'nın sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.