Bakan Fidan'dan New York'ta net mesaj: Filistin konusu ana gündemimizdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarına ilişkin, "Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık" dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 ikili görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabının Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğinde olduğunu belirtti.

"FİLİSTİN HALKININ YAŞADIĞI DRAMI BİR KEZ DAHA DÜNYANIN DİKKATİNE GETİRDİ"

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının yaşadığı drama dikkat çektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti. Filistin devletinin tanınması çağrısını yinelediler. Biz de Türk heyeti olarak katıldığımız toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, ilhak ve işgal faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık." dedi.

"İSRAİL'İN YALNIZLIĞI ARTIYOR"

İsrail'in yalnızlığının arttığını belirten Fidan, "İsrail'in yaptığı zulüm, katliam artık sonuçsuz kalmıyor. Bu yalnızlaşma, ceza mahkemelerinin hukuki yaptırımları gibi daha önce hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefikleriyle birlikte ortaya koyduğu dirayetli, prensipli hareket eden bir politikanın sonucu." diye konuştu.



"ÇATIŞMALARA KARŞI DİYALOĞU SAVUNDUK"

Fidan, BM Genel Kurulu haftasında Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TRUMP VE KÖRFEZ ÜLKELERİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞMELERİ

Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmelere de değinen Fidan, "Cumhurbaşkanımız sayın Trump ve körfez ülkelerinin liderleriyle görüştü. Burada İsrail'in kural tanımazlığı ve körfezde yaşanan gelişmeler ele alındı." dedi.

Fidan, İsrail'e ilişkin değerlendirmesinde, "İsrail'in yaptığı zulüm, katliam artık sonuçsuz kalmıyor. Yalnızlığı artıyor. Bu yalnızlaşma, ceza mahkemelerinin hukuki yaptırımları gibi daha önce hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefikleriyle birlikte ortaya koyduğu dirayetli, prensipli hareket eden bir politikanın sonucu." ifadelerini kullandı.

MEKKE İTTİFAKI NEW YORK'TA BİR ARAYA GELDİ

Fidan, Mekke İttifakı dışişleri bakanlarının New York'ta bir araya geldiğini belirterek, "Mekke İttifakı dışişleri bakanları olarak New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik önemli pozisyon. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday önerisinde bulundular: Büyük ihtimal kabul edilecek ve görevine başlayacak." dedi.



Bölgede devam eden gelişmelere de değinen Fidan, "Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan gelişmeler var. Bunlara ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah daha çatışmasız barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN TEKLİF ETTİĞİ PAKET

İran'ın teklif ettiği pakete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Son olarak İran'ın teklif ettiği bir paket var. Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinledim. Amerikalıların ilk tepkilerini alma imkanımız da oldu. Çabalar devam ediyor ama halihazırda bir netice vermedi." dedi.



Fidan, diplomatik zeminin korunması gerektiğini belirterek, "Savaşın tekrar yenilenmeden birim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı." ifadelerini kullandı.

IRAK'TAKİ SİLAHLI GRUPLAR VE TÜRKİYE'NİN ASKERİ VARLIĞI

Başkan Erdoğan'ın Irak Başbakanı'nı kabul ettiğini belirten Fidan, Irak tarafının bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin politik hedef koyduğunu söyledi.