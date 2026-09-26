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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri müsabakalarını izledi! 5 milyon TL'lik ödül sahibini bekliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri müsabakalarını izledi! 5 milyon TL'lik ödül sahibini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda güreş heyecanı doruğa çıktı. 84 başpehlivanın katıldığı turnuvada finale yükselen Mustafa Taş ve Orhan Okulu, şampiyonluk için er meydanına çıktı. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri müsabakalarını izledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Türkiye'nin önemli başpehlivanlarını bir araya getiren organizasyonda Orhan Okulu ve Mustafa Taş, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesinde Orhan Okulu ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi.

Başkan Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti (Foto: AA) Başkan Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etti (Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN MÜSABAKAYI İZLEDİ
Başkan Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu Kapanış Programı'nın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, güreş meydanına gelen Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Başkan Erdoğan Erdoğan, pehlivanları tebrik etti (Foto: AA) Başkan Erdoğan Erdoğan, pehlivanları tebrik etti (Foto: AA)

Başpehlivan kategorisinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu'nun final müsabakasını takip eden Erdoğan, pehlivanları tebrik etti.

Başkan Erdoğan 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti (Foto: AA) Başkan Erdoğan 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti (Foto: AA)

Başkan Erdoğan, er meydanındaki mücadeleyi izlerken yanına gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti.

Kispetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpen, Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve katıldığı yarışmalarda "Arap Osman" olarak tanınan Davutoğlu, güreş sporuna duyduğu ilgiyi anlattı.

Erdoğan'ın tebrik ettiği Davutoğlu'nun, Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu tarafından evlat edinildiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemer hediye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de müsabakayı izledi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. (Foto: AA) Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. (Foto: AA)

Başpehlivanlık şampiyonuna 5 milyon TL verilecek organizasyonda toplam ödül ve katılım ödemeleri yaklaşık 30 milyon TL'yi bulacak.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. (Foto: AA) Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. (Foto: AA)

FİNALE KALAN İSİMLER
Yarı finalde Erkan Taş-Mustafa Taş ve Orhan Okulu-Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Yarı finale adını yazdıran ilk isim Orhan Okulu oldu. Okulu, mücadelenin 17. dakikasında rakibi Seçkin Duman'ı keçi dikmesi hareketi ile yenerek adını finale yazdırdı. Bu yıl Antalya'da düzenlenen 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde adını finale yazdıran Okulu, rakibi Osman Kan'ı mağlup etmiş ve 7. kez Elmalı'da başpehlivan olmuştu.

KUZENLERİN MÜCADELESİNDE GÜLEN MUSTAFA TAŞ OLDU
Yarı finalde iki kuzen karşı karşıya geldi. Çeyrek final etabında ayrıca Erkan Taş da amcasının oğlu Yusuf İslam Taş'ı mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdırmıştı.

Yarı finalde Erkan Taş'ın rakibi ise baba tarafından amca çocuğu olan kuzeni Mustafa Taş oldu. Mustafa Taş ile Erkan Taş'ın mücadelesinde Mustafa Taş geçici bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taş mücadeleye devam etti. Dakikalarca süren mücadelenin ardından Mustafa Taş, kuzenini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

57 YIL SONRA DÜZENLENDİ
57 yıl sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 84 pehlivan mücadele etti.

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