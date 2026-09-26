Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri müsabakalarını izledi! 5 milyon TL'lik ödül sahibini bekliyor
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda güreş heyecanı doruğa çıktı. 84 başpehlivanın katıldığı turnuvada finale yükselen Mustafa Taş ve Orhan Okulu, şampiyonluk için er meydanına çıktı. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri müsabakalarını izledi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Türkiye'nin önemli başpehlivanlarını bir araya getiren organizasyonda Orhan Okulu ve Mustafa Taş, rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesinde Orhan Okulu ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜSABAKAYI İZLEDİ
Başkan Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu Kapanış Programı'nın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, güreş meydanına gelen Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.
Başpehlivan kategorisinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu'nun final müsabakasını takip eden Erdoğan, pehlivanları tebrik etti.