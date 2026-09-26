Göç İdaresi Başkanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesindeki çalışmalara 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip katıldı.

Ekipler tarafından ülke genelinde 7 bin 334 noktada denetim gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

(Foto: Resmi Kurum)

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçe yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekibin katılımıyla 3 bin 229 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda; 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve bin 227 diğer yer olmak üzere toplam 7 bin 334 alan kontrol edildi.

Toplam 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimler sonucunda; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Kahraman Polisimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."