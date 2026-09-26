Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemer hediye etti.

Erdoğan'ın tebrik ettiği Davutoğlu'nun, Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu tarafından evlat edinildiği öğrenildi.

Kispetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpen, Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve katıldığı yarışmalarda "Arap Osman" olarak tanınan Davutoğlu, güreş sporuna duyduğu ilgiyi anlattı.

Başkan Erdoğan, er meydanındaki mücadeleyi izlerken yanına gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti (Foto: AA)

MİLYONLUK ÖDÜL Başpehlivanlık şampiyonuna 5 milyon TL ödül verilirken, organizasyonda toplam ödül ve katılım ödemeleri yaklaşık 30 milyon TL'yi buldu.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. (Foto: AA)

FİNALE KALAN İSİMLER

Yarı finalde Erkan Taş-Mustafa Taş ve Orhan Okulu-Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Yarı finale adını yazdıran ilk isim Orhan Okulu oldu. Okulu, mücadelenin 17. dakikasında rakibi Seçkin Duman'ı keçi dikmesi hareketi ile yenerek adını finale yazdırdı. Bu yıl Antalya'da düzenlenen 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde adını finale yazdıran Okulu, rakibi Osman Kan'ı mağlup etmiş ve 7. kez Elmalı'da başpehlivan olmuştu.

KUZENLERİN MÜCADELESİNDE GÜLEN MUSTAFA TAŞ OLDU

Yarı finalde iki kuzen karşı karşıya geldi. Çeyrek final etabında ayrıca Erkan Taş da amcasının oğlu Yusuf İslam Taş'ı mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdırmıştı.

Yarı finalde Erkan Taş'ın rakibi ise baba tarafından amca çocuğu olan kuzeni Mustafa Taş oldu. Mustafa Taş ile Erkan Taş'ın mücadelesinde Mustafa Taş geçici bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taş mücadeleye devam etti. Dakikalarca süren mücadelenin ardından Mustafa Taş, kuzenini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

57 YIL SONRA DÜZENLENDİ

57 yıl sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 84 pehlivan mücadele etti.