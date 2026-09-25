Gaziantep'te okul çevrelerinde sıkı denetim: Ekipler sahada
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe merkezindeki 31 okul başta olmak üzere 71 mahallede bulunan okullarda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgusu yaparken trafik ve durum kontrolleriyle okul çevrelerinde güvenliği sağladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde 71 mahallede bulunan okullarda güvenlik tedbirleri devreye alındı.
İlçe merkezindeki 31 okul başta olmak üzere tüm okullar risk durumlarına göre değerlendirilecek. Riskli olduğu belirlenen okullarda sabit güvenlik görevlilerinin bulundurulması planlanıyor.
MERKEZDE POLİS, KIRSALDA JANDARMA GÖREVDE
Güvenlik uygulamaları kapsamında ilçe merkezindeki okullarda emniyet ekipleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yapacak.
Genelge doğrultusunda okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri mercek altına alındı.
ŞÜPHELİ ŞAHISLARA GBT SORGUSU
Ekipler tarafından okul çevrelerinde şüpheli görülen kişilere yönelik GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra trafik denetimleri ve durum kontrolleri de yapıldı.
Denetimlere denk gelen vatandaşlar ise uygulamalardan memnuniyet duyduklarını belirterek okul çevrelerindeki güvenlik kontrollerinin devam etmesini istedi.
İslahiye'de öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.