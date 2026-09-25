Gaziantep'te okul çevrelerinde sıkı denetim: Ekipler sahada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe merkezindeki 31 okul başta olmak üzere 71 mahallede bulunan okullarda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgusu yaparken trafik ve durum kontrolleriyle okul çevrelerinde güvenliği sağladı.