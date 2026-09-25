Mesajlaşma uygulamalarındaki kapalı gruplar, çocukları ve gençleri hedef alan dijital çetelerin iletişim alanlarından biri haline geldi. Kahramanmaraş saldırısında ortaya çıkan Telegram yazışmalarının ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı sonrası benzer grupların yeniden hareketlenmesi, dijital platformlardaki suç ağlarını gündeme taşıdı.

Görünürde bir sohbet uygulaması olan Telegram; yasa dışı ürün satışı, tehdit, zorbalık, örgütlere eleman kazandırma ve organize suç iddialarıyla tartışılıyor. Uzmanlar, anonim kullanım imkanının ve içeriklerin silinebilmesinin suç grupları tarafından kötüye kullanılabildiğine dikkati çekiyor.

TEK BAĞLANTIYLA KAPALI GRUPLARA GİRİYORLAR

Kullanıcılar, sosyal medya veya mesajlaşma kanalları üzerinden gönderilen tek bir bağlantıyla çok sayıda kişinin bulunduğu Telegram gruplarına yönlendirilebiliyor. Bu gruplara isim ya da ayrıntılı kimlik bilgisi paylaşılmadan katılmak mümkün olabiliyor.

Anonim kalabilme imkanı, kullanıcıların gerçek kimliklerinin anlaşılmasını güçleştiriyor. Bu yapı, özellikle tehdit ve zorbalık amacı taşıyan gruplar açısından riskli bir alan oluşturuyor.

Adli Bilişim Uzmanı Ahmet Topçu, bu imkanların nasıl kötüye kullanılabildiğini şu sözlerle anlattı:

"Herkes erişebilir buna. Anonim olarak bile erişebiliyorsunuz. Kimliğini gizleyerek isteyen oraya erişebiliyor. Kişileri tehdit etme ya da zorbalık yöntemi için bu uygulama daha çok kullanılıyor."