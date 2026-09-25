Mahkeme ayrıca, sanığın eylemin ardından cesedi parçalamasını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eşini öldürüp cesedini parçalayarak farklı çöp kutularına atmıştı. (Foto: DHA)

CESEDİ 15 PARÇAYA AYIRIP ÇÖPE ATMIŞTI

Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdü. Ardından cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak poşetlere koydu ve farklı çöp kutuları ile konteynerlere attı.

Uzunoğlu, iki gün sonra polis merkezine giderek eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Eve gelen ekipler, Ali Fuat Uzunoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve kimliği buldu. Evde yapılan incelemede ise çeşitli noktalarda kan izleri ve doku parçaları tespit edildi.