Eşini öldürüp cesedini parçalayan kadının cezası belli oldu! Ağırlaştırılmış müebbet
Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöp kutularına attığı gerekçesiyle yargılanan Adalet Uzunoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın cesedi parçalamasını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulamadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Adalet Uzunoğlu'nun davasında karar çıktı.
Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Uzunoğlu'nun "eşine karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme ayrıca, sanığın eylemin ardından cesedi parçalamasını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
CESEDİ 15 PARÇAYA AYIRIP ÇÖPE ATMIŞTI
Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adalet Uzunoğlu, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdü. Ardından cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak poşetlere koydu ve farklı çöp kutuları ile konteynerlere attı.
Uzunoğlu, iki gün sonra polis merkezine giderek eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Eve gelen ekipler, Ali Fuat Uzunoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve kimliği buldu. Evde yapılan incelemede ise çeşitli noktalarda kan izleri ve doku parçaları tespit edildi.
KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ EŞİNE AİT ÇIKTI
Kriminal incelemede evde bulunan kan ve doku örneklerinin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi. Satır ve bıçakta tespit edilen parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Uzunoğlu, emniyetteki ifadesinde eşini kendisinin öldürmediğini öne sürerken, cesedi parçaladığını kabul etti.
ADLİ TIP: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Davanın son duruşmasında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor da mahkemeye sunuldu. Raporda Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
Savcılık, sanığın eşe karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti de sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.