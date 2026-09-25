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HSK'dan hakim ve savcılara terfi kararı! İsim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

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HSK'dan hakim ve savcılara terfi kararı! İsim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hakim ve savcıların derece terfilerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2 yıllık yükselme süresini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar dolduran hâkim ve savcıların isimleri açıklandı. Listede yer almayan yargı mensuplarına ise 30 gün içinde başvuru hakkı tanındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili maddesi kapsamında 2 yıllık yükselme sürelerini dolduran hakim ve savcıların durumları ilan edildi.

HSK'nın hakim ve savcıların derece yükseltmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü) HSK'nın hakim ve savcıların derece yükseltmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)

Kararla birlikte, görev yaptıkları kademede gerekli süreyi tamamlayan hakim ve savcıların yükselme durumları ilan edildi. Düzenleme kapsamında Adli Yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları ve İdari Yargı hakimleri yer aldı.

30 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ

Sürelerini doldurdukları halde listede adlarına yer verilmeyen hakim ve savcıların da başvuru hakkı bulunuyor. Buna göre ilgililer, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilecek.

2. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER

  1. Şakir Ömer KARCIOĞLU — Şanlıurfa Hakimi
  2. Samed ÖZKAN — Çubuk Hakimi
  3. Hülya AKMERCAN — Marmaris Hakimi
  4. Ahmet YILDIZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  5. Osman ÖZAVCI — Adana Hakimi
  6. Okan Çağrı ÇATAK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  7. Mehmet Akif ÇOLAK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  8. Erdinç DEMET — İstanbul Anadolu Hakimi
  9. Fatma KOLUMAN KONDAKCI — İstanbul Anadolu Hakimi
  10. Burak ŞENOL — İstanbul Hakimi
  11. Ahmet BAYRAK — Serik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  12. Günay TUNÇ — Söke Hakimi
  13. İsmail ÇOLAK — Balıkesir Hakimi
  14. Merve Emine DİRİER KAYA — Şanlıurfa Hakimi
  15. Sabahat Çisem ÇOBAN — Adana Hakimi
  16. Mehmet İŞÇENEROĞLU — Kayseri Hakimi
  17. Aynur KAHYA — Bakırköy Hakimi
  18. Fatma AKKEYİK — Uşak Hakimi
  19. Mihrimah Kübranur KILICCI — Aydın Hakimi
  20. Leyla KUTLU — Antalya Hakimi
  21. İsmail KÖKER — Muğla Hakimi
  22. Salih ÖZDOĞAN — Tunceli Hakimi
  23. Mehmet Hülesi ÖZYİĞİT — İstanbul Anadolu Hakimi
  24. Buse SERİN ÇAY — İstanbul Hakimi
  25. Özge RENK — Biga Hakimi
  26. Fevzi Bilal TEZCAN — Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  27. Şeyda Nur ÜN — Ankara Hakimi
  28. Sevda YAŞIRTI KIRLANGIÇ — Uşak Hakimi
  29. Ebru ACAR KABALCI — Gaziantep Hakimi
  30. Kübra ACAR — Antalya Hakimi
  31. Hilal AHISHALI PAK — Kayseri Hakimi
  32. Mehmet Ömer AĞBABA — İzmir Hakimi
  33. Tuğçe Nilay AKBOĞA — Yargıtay Tetkik Hakimi
  34. Sema AKDOĞAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  35. Ezgi Can İŞLER — Alanya Hakimi
  36. Yeliz AKSU ASLAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  37. Ezgi KAYRAN — Ankara Hakimi
  38. Muhammed ALA — Elazığ Hakimi
  39. Berna ALBAYRAK ADAKLI — Bakırköy Hakimi
  40. Fatih ALBAYRAK — İstanbul Hakimi
  41. Şeyda ALEGÖZ — Malatya Hakimi
  42. Nur ALLAR KAYA — Düzce Hakimi
  43. Zeynel ALPASLAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  44. Büşra Neşe AYKUT — Bakırköy Hakimi
  45. Eda ALTUNOK DİLER — İstanbul Anadolu Hakimi
  46. Maksut ARAL — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
  47. Ümmügülsüm ŞAHİN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  48. Ecehan ARDIÇ — İstanbul Anadolu Hakimi
  49. Dilara ARIC — Kars Hakimi
  50. Bilal ARIKIZ — Antalya Hakimi
  51. Zeliha ARSLANTAŞ YILMAZ — Isparta Hakimi
  52. Başak TÜRKMEN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  53. Ali ATAŞ — Ankara Hakimi
  54. Memduh Çağatay ATİLA — Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  55. Burcu AVCI UZ — Diyarbakır Hakimi
  56. Kamil AYAN — Hayrabolu Hakimi
  57. Enes AYAZ — Samsun Hakimi
  58. Buket AYDIN — Orhangazi Hakimi
  59. Semih AYDIN — İstanbul Hakimi
  60. Cemre BİLDİK — Bakırköy Hakimi
  61. Burak BALCI — Özel Kalem Müdürlüğü Tetkik Hakimi
  62. Fatma Nur KARABACAK — İzmir Hakimi
  63. Ogün BİLTEKİN — İstanbul Anadolu Hakimi
  64. Erol BOYRAZ — Antalya Hakimi
  65. Yahya Murat BOZKURT — Avanos Hakimi
  66. Ayşe AKGÜL — Kütahya Hakimi
  67. Songül Zeynep CANBOLAT — Mersin Hakimi
  68. Vasfiye DOĞANER — Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  69. Seda CANSU BAYRAK — Sakarya Hakimi
  70. Salih COŞKUNER — Van Hakimi
  71. Ersin ÇAĞLAR — İstanbul Hakimi
  72. Mustafa ÇALIŞKAN — İstanbul Hakimi
  73. Makine ÇAMLIBEL — Kayseri Hakimi
  74. Mahmut ÇELİK — Ankara Batı Hakimi
  75. Serap KAHRAMAN — Kahramanmaraş Hakimi
  76. Ceren ÇETİNDERE BÜLBÜL — Aydın Hakimi
  77. İlknur ÇIRA — Adana Hakimi
  78. Osman Aras ÇİFTÇİ — Bursa Hakimi
  79. Şeyma DALGIN — Gaziosmanpaşa Hakimi
  80. Muhammed DELİBALTA — İstanbul Anadolu Hakimi
  81. Akın DEMİR — Karşıyaka Hakimi
  82. Oğuzhan DEMİR — Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
  83. Şerafettin DEMİR — Ankara Hakimi
  84. Tuğrul Yasin DEMİRCİ — Bursa Hakimi
  85. Hakkı Barış DİNGİN — Bursa Hakimi
  86. Fatih Alper DOĞAN — Antalya Hakimi
  87. Aral DOYMAZ — Karşıyaka Hakimi
  88. Emel DULKADİR ÇELEBİ — Antalya Hakimi
  89. Aslı BOYRAZ — Antalya Hakimi
  90. Recep Şaban DURMAZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  91. Meltem OKŞAN — Van Hakimi
  92. Hatice ECE YOLAL — Mardin Hakimi
  93. Sahip Fatih ECEMİŞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  94. Yunus Emre ELİBOL — İstanbul Anadolu Hakimi
  95. Saliha ENGİN AYKAN — Ankara Hakimi
  96. Damla ERÇİKTİ YARALI — Diyarbakır Hakimi
  97. Buğra ERDEM — Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
  98. Ayşe GENÇ — Ankara Hakimi
  99. Hande EROL AYYILDIZ — Diyarbakır Hakimi
  100. Sümeyye EKTEM YAPAR — İstanbul Hakimi
  101. Merve YILMAZ — Ankara Hakimi
  102. Selen FAZLA AKBAŞ — Eskişehir Hakimi
  103. Selma GEMİCİ TOKDEMİR — İstanbul Anadolu Hakimi
  104. Ramazan GEYLANİ — Van Hakimi
  105. Mustafa Kemal GÖKMEN — Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  106. Coşkun GÖZAĞAÇ — Ankara Hakimi
  107. Ali Can GÜLLÜO — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
  108. İlknur GÜNDOĞDU — Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  109. Kübra GÜNEŞ ANTAR — Hatay Hakimi
  110. Zeynep Tuğçe KOCACIK — Kayseri Hakimi
  111. Nihat GÜRBÜZ TAŞ — İstanbul Anadolu Hakimi
  112. Süleyman Ulu GÜRLER — Ankara Hakimi
  113. Menekşe Ganse KAHVECİ — Bakırköy Hakimi
  114. Esat GÜVEN — Ordu Hakimi
  115. Deniz KAÇAN — Bursa Hakimi
  116. Aslı KADAĞOL — Ankara Hakimi
  117. Muhammed Yavuz KALYONCU — Antalya Hakimi
  118. Asiye Selcen ÖRÜCÜ — İstanbul Anadolu Hakimi
  119. Rabia Nur KARAGÖZ GÜLTEPE — Gaziantep Hakimi
  120. Neslihan KARAOĞLU — İstanbul Anadolu Hakimi
  121. Meltem KARATAŞ ŞAHİN — Edirne Hakimi
  122. Gülde KARATEKE ODABAŞI — Ankara Hakimi
  123. Nihat KAYA — Mardin Hakimi
  124. Mehmet KESKİN — Diyarbakır Hakimi
  125. Merve KESKİN GÖKMEN — Kırşehir Hakimi
  126. Selim KILIÇ — Kayseri Hakimi
  127. Melih KILINÇ — Bakırköy Hakimi
  128. Meryem KIRAÇ YURTERİ — Mardin Hakimi
  129. Kubilay KIRDI — Gaziosmanpaşa Hakimi
  130. Hakan KIRTAY — Sakarya Hakimi
  131. Deniz GEBECE — Ankara Hakimi
  132. Şafak Nur KİTAPÇIOĞLU — Ankara Batı Hakimi
  133. Gökçen KOÇ AKSU — Yargıtay Tetkik Hakimi
  134. Meltem KOÇOĞULLARI KARTAL — Yargıtay Tetkik Hakimi
  135. Nur Melda ADIGÜZEL — Küçükçekmece Hakimi
  136. İlyas KURT — Muğla Hakimi
  137. Hanife KURTULMUŞ — Bursa Hakimi
  138. Asiye Sevil YILMAZ — Sivas Hakimi
  139. Ceylin KUTLU — Kahramanmaraş Hakimi
  140. Batuhan MARAŞLI — Yargıtay Tetkik Hakimi
  141. Hava METE ÖZDEMİR — Antalya Hakimi
  142. Fatma Tuğçe MİCAN — Mardin Hakimi
  143. Gözdem ORAK SEVİŞ — Ankara Hakimi
  144. Yunus Emre ORAL — Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  145. Rümeysa OTMAN YILMAZ — Denizli Hakimi
  146. Seda GENEL — Bakırköy Hakimi
  147. Cenk ÖZBAŞ — Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  148. Erkut Efe ÖZEL — Ankara Hakimi
  149. Tuğçe ÖZKAN ÖZTÜRK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  150. Fırat ÖZKAYA — Bursa Hakimi
  151. Uğur ÖZPAÇACI — Büyükçekmece Hakimi
  152. Gökçe Bahar ÖZTÜRK — Ankara Hakimi
  153. Özge Merve KORKMAZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  154. Ayşe ÖZYILMAZ TOKLU — Ankara Batı Hakimi
  155. Dilek POSTALCIKARA VURAL — İstanbul Hakimi
  156. Deniz SAĞLAM BİLGİÇ — Diyarbakır Hakimi
  157. Yasemin SAKALLI ÖNDER — İstanbul Hakimi
  158. İsmail SATILMIŞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  159. Mehmet SERİNOĞLU — Van Hakimi
  160. Efe SOYLU — Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  161. Merve SOYLU — Yargıtay Tetkik Hakimi
  162. Ali Emre SULA — Yargıtay Tetkik Hakimi
  163. Abdullah Güney ŞAHİN — Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  164. Berna SİNCER — Bursa Hakimi
  165. Fulya DOLGEROĞLU — Bakırköy Hakimi
  166. Hafize ŞENGÜL — Yargıtay Tetkik Hakimi
  167. Hamide GEMİCİ — Çorlu Hakimi
  168. İsmail TAĞA — Gölbaşı (Ankara) Hakimi
  169. İsmail TAŞDEMİR — Antalya Hakimi
  170. Seval TAŞDEMİR — Antalya Hakimi
  171. Uğur TAŞTAN — İstanbul Anadolu Hakimi
  172. Murat TATAÇ — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
  173. Pelin İpek UŞAN — Uşak Hakimi
  174. Ümmühan TEKSÖĞÜT — Ankara Hakimi
  175. Etem TEMOÇİN — Karşıyaka Hakimi
  176. Buse ÖZÇELİK — İstanbul Anadolu Hakimi
  177. Mustafa Arif TOKDEMİR — İstanbul Anadolu Hakimi
  178. Bera TOSUN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  179. Yasin Buğra TÜRK — Edirne Hakimi
  180. Emre TÖRKEL — Gaziosmanpaşa Hakimi
  181. Emir TÜRKER — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
  182. Merve ARSLAN — Gaziantep Hakimi
  183. Buket SARISEN — Konya Hakimi
  184. Neslihan SARIGÜL — Alanya Hakimi
  185. Cansu URHAN ÖZTÜRK — Erzincan Hakimi
  186. Atilla USAN — Uşak Hakimi
  187. Kevser ATA — Düzce Hakimi
  188. Mücahit VURAL — Bursa Hakimi
  189. Ayşegül YANIK — Bursa Hakimi
  190. İlknur DESTEĞLİOĞLU — Samsun Hakimi
  191. İbrahim Tuğay YILDIRIM — Mardin Hakimi
  192. Vedat YILDIRIM — Gaziantep Hakimi
  193. Buket YILDIZ ARIKAN — Konya Hakimi
  194. Yeliz ERİM — Denizli Hakimi
  195. Ayşe İrem YILMAZ — Bakırköy Hakimi
  196. Furkan YILMAZ — Kayseri Hakimi
  197. Meryem Selin KANAT — Yargıtay Tetkik Hakimi
  198. Ceren YURDAKAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  199. Emine KOCABAY — Biga Hakimi
  200. Tezal AKRAY — Tekirdağ Hakimi
  201. Ahmet AKCABELEN — Erzurum Hakimi
  202. Emrah BİRİNCİ — İstanbul Anadolu Hakimi
  203. Cemile Türkan CANKAT — Düzce Hakimi
  204. Gülhan CEYLAN — Ankara Hakimi
  205. İsa DEMİRCAN — Gebze Hakimi
  206. Hilal DÜZGÜN KILIÇ — Diyarbakır Hakimi
  207. Fatma GÜNAY ÇULCU — Yargıtay Tetkik Hakimi
  208. Merve TERKAN ÜNAL — Çorlu Hakimi
  209. Emrah ORBAY — Gaziantep Hakimi
  210. Tuğba ÖZER — Gaziosmanpaşa Hakimi
  211. Ezgi PINAR KARATAŞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  212. Esra TUNCAY YILMAZ — Gaziantep Hakimi
  213. Felys URGANCI POLAT — Ankara Hakimi
  214. Fatih Mehmet TABUR — Ankara Hakimi
  215. Ömer AKBAŞ — Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  216. Sakine AKBULUT — Bolu Hakimi
  217. Mehmet ALTINTAŞ — Büyükçekmece Hakimi
  218. Ahmet Emre ARIKAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  219. Eda Aslıhan ÇABUK — Samsun Hakimi
  220. Duygu ÇAKIR — Beykoz Hakimi
  221. Merve ÇELİK KORKMAZ — Konya Hakimi
  222. Yelda ÇORUK YEŞİLBAŞ — Gebze Hakimi
  223. Aydın DEMİREL — Edremit Hakimi
  224. Arzu DİNÇ AKBAŞ — İstanbul Hakimi
  225. Duygu DUMAN — Ankara Hakimi
  226. Sinem ERDOĞAN BENGÜL — Yargıtay Tetkik Hakimi
  227. Olcay Nur ERTEM — Manisa Hakimi
  228. Seval GÜLÖZKAN — Küçükçekmece Hakimi
  229. Aliye Sevcan IŞIK — Gebze Hakimi
  230. Hilmi KARAKAŞ — İstanbul Hakimi
  231. Burcu KARAKUŞ — Büyükçekmece Hakimi
  232. Nazan KAYA DEMİRAL — İstanbul Anadolu Hakimi
  233. Aslıhan ÖZMERİÇ — Şişli Hakimi
  234. Nurlan ÇAKMAK — Silivri Hakimi
  235. Tarık SARIDUMAN — Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  236. Burhan TİRYAKİ — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
  237. Nüvit Selçuk TUNA — Ereğli Hakimi
  238. Ersin YALÇIN — Batman Hakimi
  239. Sedef YILDIRIMCI — Gaziosmanpaşa Hakimi
  240. Mehmet Fatih ENGİN — Ünye Hakimi
  241. Buket ÖZKOYUNCU — Denizli Hakimi
  242. Duygu ŞAFAK ERBEK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  243. Elif ASLAN — İstanbul Anadolu Hakimi
  244. Muhammed Alperen BEŞLER — Ankara Hakimi
  245. Recep DALI — Gölcük Hakimi
  246. Sezgi KURNAZ — Büyükçekmece Hakimi
  247. Hatice ÖZDEMİR BEKTAŞ — Kuşadası Hakimi
  248. Ahmet BAŞAK — Çatalca Hakimi
  249. Hava KILIÇ SAYIN — İzmir Hakimi
  250. Tahsin KUM — Bakırköy Hakimi
  251. Ayşe Merve ÖZTEKİN KUMTEPE — Taşova Hakimi
  252. Dilek DEĞİRMEN — Gaziosmanpaşa Hakimi
  253. Mehmet Halil KIZILELMA — Akhisar Hakimi
  254. Ebru ORS — Bükreş Hakimi
  255. Ayşegül KELEP — Bursa Hakimi
  256. Ali Rıza AKKEYİK — Uşak Hakimi
  257. İbrahim DEMİR — Büyükçekmece Hakimi
  258. Tuğçe SOYDAN — Eskişehir Hakimi
  259. Kübra ŞENOL — Ankara Hakimi
  260. Mehmet Latif ÖZKAN — Gaziosmanpaşa Hakimi
  261. Fulden ALKAN YİĞİT — Ödemiş Hakimi
  262. Cem ÇETİN — İstanbul Hakimi
  263. Oğuz ALTIN — Aydın Hakimi
  264. Pervin ALTUN — Kayseri Hakimi
  265. Ayça KAYAOĞLU — İstanbul Hakimi
  266. Berke ARSLAN — Ankara Hakimi
  267. Cansu ASLAN TUGAY — Antalya Hakimi
  268. Lokman ASLANDOĞDU — Mardin Hakimi
  269. Ferhat SARIBIYIK — Şanlıurfa Hakimi
  270. İbrahim ATAKAN — İzmir Hakimi
  271. Adviye Eda BAŞER — Yargıtay Tetkik Hakimi
  272. Can ATEŞ — Büyükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  273. Deniz Bilgin DÖLEKLİ — Gaziosmanpaşa Hakimi
  274. Hilal AYTİMUR — İstanbul Anadolu Hakimi
  275. İrem AYYILDIZ — İstanbul Hakimi
  276. Faik CEYLAN — Ankara Hakimi
  277. Esra COŞKUN CANKARA — İzmir Hakimi
  278. Candan ÇİÇEK BAYAT — Çorlu Hakimi
  279. Derya YILMAZ — İstanbul Anadolu Hakimi
  280. Efe DEMİRHAN ALSAN — Denizli Hakimi
  281. Suat DURAN — Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  282. Müge Sibel ÇINAR — İstanbul Hakimi
  283. Hatice ARDA — İstanbul Anadolu Hakimi
  284. Zeynep CENGİZ — Gaziantep Hakimi
  285. Fevziye Naz HACIÖMEROĞLU — İstanbul Anadolu Hakimi
  286. Başak IŞIK ÇETİN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  287. Ercan İŞLEYEN — İstanbul Anadolu Hakimi
  288. Hilal Gül COŞAR — Bakırköy Hakimi
  289. Hatice KARAY SARI — İstanbul Hakimi
  290. Muhammet KARTAL — Ankara Hakimi
  291. Rümeyza KAYA — İstanbul Hakimi
  292. Sevgi Sezay BÜYÜKDÖĞERLİ — İstanbul Hakimi
  293. Yücel KÖYSU — Yargıtay Tetkik Hakimi
  294. Merve KUBİLAY — Bakırköy Hakimi
  295. Aslı KURT DURSUN — Boyabat Hakimi
  296. Mehmet KURT — Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  297. Kübra KUTLU ÖZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  298. Özkan NAZLI — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı
  299. Ayşegül ONAL — İzmir Hakimi
  300. Neslihan GEYİK — Denizli Hakimi
  301. Tayfun ÖZTÜRK — Silifke Hakimi
  302. Yusuf PEKER — Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  303. Merve SARI IŞI — Siirt Hakimi
  304. Serap SAVAŞ TURAN — Çorum Hakimi
  305. Ertuğrul SEMERCİ — Adana Hakimi
  306. Seyhan SEVİLİR DEMİR — Kütahya Hakimi
  307. Leyla SÜMER — Bakırköy Hakimi
  308. Melek ŞAHİN — İstanbul Hakimi
  309. Sevgi TEMİZ — İzmir Hakimi
  310. Nazlı TİMUR — Diyarbakır Ticaret Mahkemesi Başkanı
  311. Nur Biter TUTULMAZ — Küçükçekmece Hakimi
  312. Aslıhan ÜLGER SÖNMEZ — Ankara Hakimi
  313. Özge CANDAROĞLU — İzmir Hakimi
  314. Meryem METİN — Isparta Hakimi
  315. Sabire Begüm YILDIZ SUMMAK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  316. Bilge Cahit YILMAZ — Aksaray Hakimi
  317. Fatma ÇOMAK — Şanlıurfa Hakimi
  318. Emre SEZEN — Ankara Hakimi
  319. Melike KÜRSOLO — Sakarya Hakimi

3. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER

  1. Nebi SALGINKAYA — Gölcük Hakimi
  2. Yiğithan ÖZÇALIK — Konya Hakimi
  3. Burcu KÖROĞLU — Yargıtay Tetkik Hakimi
  4. Fuldem İlayda KARAASLAN KORKUSUZ — Diyadin Hakimi
  5. Tuğçe MADEN — Ankara Hakimi
  6. Arife ÜLKER COŞKUNPINAR — Bakırköy Hakimi
  7. Gamze ILGAZ KALAY — İstanbul Hakimi
  8. Özlem KAVAK — Antalya Hakimi
  9. Saibe ŞENSOY CAVKAYTAR — Bursa Hakimi
  10. Bahar AKAY KÖROĞLU — Edirne Hakimi
  11. Neva AKBULUT — Tarsus Hakimi
  12. Volkan AYYILDIZ — Samsun Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
  13. Ethem BAŞER — Çarşamba Hakimi
  14. Aslı Dilara BAYAT — Menemen Hakimi
  15. Onur DOĞAN — Milas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  16. Eda Nur EKİCİ — Mersin Hakimi
  17. Tahsin ERDİNÇ — Gaziantep Hakimi
  18. Günsel AKKAŞOĞLU — Şanlıurfa Hakimi
  19. Mehmet Eren IŞIK — Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  20. Fırat KARAALP — Kahramanmaraş Hakimi
  21. Çağla KARAN ÖZÇELİK — Çumra Hakimi
  22. Güler YILMAZ — Körfez Hakimi
  23. Arda KUTLUK — Akhisar Hakimi
  24. Gizem ÖZKAYA — Çorlu Hakimi
  25. Büşra TANTAN — İstanbul Anadolu Hakimi
  26. Civan Behiç TURHAN — Turgutlu Hakimi
  27. Esra TÜRÜT — Gebze Hakimi
  28. Ceren ÜN TUFAN — Ezine Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
  29. Gamze YILANCI — Yargıtay Tetkik Hakimi
  30. Osman YILDIZ — Zonguldak Hakimi
  31. Sinem YÖNELLİ KURŞAT — Hatay Hakimi
  32. Deniz ÇAKI — Siirt Hakimi
  33. Kader EVSAN KARAKUM — Bursa Hakimi
  34. Mustafa GÖRMEZ — İstanbul Hakimi
  35. Karsu YILDIRIM — Saray (Tekirdağ) Hakimi
  36. Erol MAVİ — Kayseri Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
  37. Gizem AYDIN — Yargıtay Tetkik Hakimi
  38. Ahmet ŞİŞİK — Denizli Hakimi
  39. Tuğba KOYUN — Şanlıurfa Hakimi
  40. Burçin YILDIZ ADA — İstanbul Anadolu Hakimi
  41. Jale HORZUM — Kayseri Hakimi
  42. Fatih ÇETİN — Turgutlu Hakimi
  43. Fahrettin Murat KANDEMİR — Gaziantep Hakimi
  44. Alper Kaan KESKİN — Erzurum Hakimi
  45. İrfan KURT — Kayseri Hakimi
  46. Güray ÖZER — İstanbul Anadolu Hakimi
  47. Bekir YÜKSÜK — Adana Hakimi
  48. Mehmet ALICI — Birecik Hakimi
  49. Kamile ATLI — Alanya Hakimi
  50. Buğra ÇAĞLAR — Marmaris Hakimi
  51. Hamdi Samet ÇELİK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  52. Nilay ERASLAN — Erdemli Hakimi
  53. Tuğba GÜNEŞ KIZILAY — İstanbul Hakimi
  54. Buse Kevser İNCAMAN — Tarsus Hakimi
  55. Cansu Fatma KARADUMAN — Ankara Hakimi (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  56. Bekir TARHAN — Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  57. Adem DURMUŞ — Şanlıurfa Hakimi
  58. Aslı ÖZER — Van Hakimi
  59. Ebru YILMAZSOY — Ankara Hakimi
  60. Gözde Gonca ÇİFTÇİ KARTARI — İstanbul Anadolu Hakimi
  61. Şükran DEMİRCİ KARAKAYA — Gaziosmanpaşa Hakimi
  62. Dilek Gülseli DURMUŞ ÇİFTÇİ — İstanbul Hakimi
  63. Esra AKYÜREK AKTAŞ — Konya Hakimi
  64. Süheyla KARACA AÇIL — Nazilli Hakimi
  65. Azercan KOÇ — Zile Hakimi
  66. İsmet DOĞAN — Viranşehir Hakimi

HSK'dan hakim ve savcılara terfi kararı! İsim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı - 1

4. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER

  1. Selim KADEİFCİ — Osmaniye Hakimi
  2. Mustafa Çağatay KAYALAK — Ankara Hakimi
  3. Utku Taha ABAY — Ankara Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  4. Sara AKDEMİR — Manisa Hakimi
  5. Alican AKSU — Denizli Hakimi
  6. Duygu ALKAN — Karşıyaka Hakimi
  7. Hacı Mehmet AŞCI — Ankara Hakimi
  8. Nilüfer BASA ALTUN — İstanbul Hakimi
  9. Elif Nur ARSLAN — İstanbul Hakimi
  10. Özlem BÜTÜNÖZ — Çanakkale Hakimi
  11. Muhammed CEYLAN — Çanakkale Hakimi
  12. Merve ÇAKIR — Gaziosmanpaşa Hakimi
  13. Volkan ÇELİK — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
  14. Mahmut Emre ÇETİN — Konya Hakimi
  15. Yunus Emre DUDAKLI — Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  16. Duygu EKİNCİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  17. Dilan AFACAN — İzmir Hakimi
  18. Özge ERDAL — Bakırköy Hakimi
  19. Samet ERÖTCÜ — Yalova Hakimi
  20. Merve SAĞLAM — Manavgat Hakimi
  21. Cemil GİYİK — Kastamonu Hakimi
  22. Veysi GÜMÜŞ — Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  23. Özge GÜNGÖR — Düzce Hakimi
  24. Esra GÜVENTIRAŞ — İstanbul Anadolu Hakimi
  25. İbrahim Oğuzhan GÜVEN — Sivas Hakimi
  26. Eda BAKIR — Küçükçekmece Hakimi
  27. Fatma TOPTAN — Bodrum Hakimi
  28. Nihal IŞIK ÇIKRIKCI — Kırıkkale Hakimi
  29. Şükriye Cansu ORUK — Yargıtay Tetkik Hakimi
  30. Ahmet YUMUŞAK — Ankara Hakimi
  31. Hatice YILMAZ ESGİLLİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  32. Bahadır YILMAZ — Eskişehir Hakimi
  33. Meryem Sultan KALAN — Eskişehir Hakimi
  34. Emin Sinan KARAOKUR — Adana Hakimi
  35. Ruken TANRIVERDİ — İstanbul Anadolu Hakimi
  36. Esra KILIÇ YUCA — İstanbul Hakimi
  37. Yasin Cem ÜNAL — Eskişehir Hakimi
  38. Meliha KIRTAY ÖZEY — İstanbul Anadolu Hakimi
  39. Nagehan KISACIK AYDIN — Diyarbakır Hakimi
  40. Sinan KIZILASLAN — Manisa Hakimi
  41. Önder KOCABAŞ — Malazgirt Hakimi
  42. Veysel Eray KOL — Bolu Hakimi
  43. Büşra UÇAR — Aksaray Hakimi
  44. Hakan ŞAHİN — Aksaray Hakimi
  45. Zeynep ÖKMEN — Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  46. Sümeyra ÖNCEL CULFA — Kayseri Hakimi
  47. Semra ŞİNER — Yargıtay Tetkik Hakimi
  48. Kübra PALA AYVAT — Doğubayazıt Hakimi
  49. Yunus Emre ÖZTÜRK — Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  50. Duygu BALCI — Adana Hakimi
  51. Pelin KÖK — Adana Hakimi
  52. Kamil SARİYER — Bursa Hakimi
  53. Şule AÇICI ÇİFTÇİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  54. Mehmet Sinan AKDAĞ — İstanbul Anadolu Hakimi
  55. Ece AYRAN ŞIK — Adana Hakimi
  56. Görkem BOZKUŞ — Mersin Hakimi
  57. Orhan BIÇAKCI — Küçükçekmece Hakimi
  58. Tuba Betül BÜYÜKERGENE ZİLCİ — Ankara Hakimi
  59. Nurcan ÇAĞLAYAN — Sinop Hakimi
  60. Ekin ÇANKAL — Çanakkale Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
  61. Ali Kemal ÇINAR — Nazilli Hakimi
  62. Nesrin ÇİNAN BALABAN — Gebze Hakimi
  63. Özge DEMİR — Menderes Hakimi
  64. Elif Özgür ERGÜN — Küçükçekmece Hakimi
  65. Hüseyin Talha DUMAN — Kemer Hakimi
  66. Enes Talha EĞİLMEZ — Alanya Hakimi
  67. Veli ERDEM — İzmir Hakimi
  68. Ebru ERKOYUNCU — Yozgat Hakimi
  69. Ayşe FIRTINA TUBAY — Elbistan Hakimi
  70. Turgay GÖKYER — Edirne Hakimi
  71. Yakup GÜLTEKİN — Urla Hakimi
  72. Deniz GÜRCAN AKBIYIK — Bakırköy Hakimi
  73. Muhammed İLHAN — Karşıyaka Hakimi
  74. Özlem KALEBEK ÖZYILDIRAN — Ankara Hakimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
  75. Mehtap KARACA — Bilecik Hakimi
  76. Burcu Ecem KARADOĞAN BAŞ — Fethiye Hakimi
  77. Murat KIZILKAYA — Zonguldak Hakimi
  78. Eda KÖSE BARUT — Kırıkkale Hakimi (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  79. Mustafa KÖSE — Bursa Hakimi
  80. Esra KÜÇÜKTAMER TURHAN — Hatay Hakimi
  81. Ömer Burakhan POLAT — Düzce Hakimi
  82. Ahmet Burak SAVUT — Yargıtay Tetkik Hakimi
  83. Kübra SEÇİLMİŞOĞLU — Gaziantep Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
  84. Süheyla SITKI — Aksaray Hakimi
  85. Berivan VAROL MALBORA — Kuşadası Hakimi
  86. Zübeyde Gamze YAVUZ — Gaziosmanpaşa Hakimi
  87. Edanur YILDIRIM KÜÇÜKKOÇ — Kilis Hakimi
  88. Ferhat Beşir YILMAZ — Söke Hakimi
  89. İrem YILMAZ KAYA — Büyükçekmece Hakimi
  90. Funda KARAGÖZ ULU — Hatay Hakimi
  91. Sultan Kimya ÇELEBİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  92. Mithat Erhan AKÇADAĞ — Ankara Hakimi
  93. Merve AKPINAR — Yargıtay Tetkik Hakimi
  94. Cihan ALPASLAN — Çorlu Hakimi
  95. Osman ALTUNTOP — Kemalpaşa Hakimi
  96. Esra GENÇ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  97. Sema AVARİSLİ — Akkuş Hakimi
  98. Mehmet AYDİL — Silvan Hakimi
  99. Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ — Hacıbektaş Hakimi
  100. Ramazan BEKTAŞ — Bozova Hakimi
  101. Tuğba BİLGE — Yargıtay Tetkik Hakimi
  102. Usame BİLGİN — Aybastı Hakimi
  103. Muhammed CEYLAN — Menemen Hakimi
  104. İpek COŞAN BİNGÖL — İskenderun Hakimi
  105. Büşra YEŞİL — Polatlı Hakimi
  106. Serena ÇANGIR BOZKAYA — Yargıtay Tetkik Hakimi
  107. Tuğba ÇATMAN ULUĞ — Osmaneli Hakimi
  108. Sebahat Kübra ÇELİKKAYA — Akçakoca Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
  109. Burcu ÇULHACI — Yargıtay Tetkik Hakimi
  110. Gökhan DEMİR — Ankara Batı Hakimi
  111. Mukaddes KAVUKOĞLU — İstanbul Hakimi
  112. Mehmet Fatih DEMİRTAŞ — Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  113. Merve COZAR — Uşak Hakimi
  114. İlknur DÖNMEZ SÜT — Yargıtay Tetkik Hakimi
  115. Simge DUVAN — Küçükçekmece Hakimi
  116. Yunus Emre DUYAR — Bakırköy Hakimi
  117. Ayşegül SAĞIROĞLU — Balıkesir Hakimi
  118. Yasin ERARSLAN — Aydın Hakimi
  119. İbrahim Onur FIRAT — Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  120. Mehmet GÖKSU — Tekirdağ Hakimi
  121. Dilek DURSUN — İstanbul Hakimi
  122. Selçuk Hakan GÜNEY — Bakırköy Hakimi
  123. Eren Can HEKİM — Şemdinli Hakimi
  124. Gülay HOROZ TEKİN — Kayseri Hakimi
  125. Bensu ÜNLÜ — Polatlı Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  126. Sevda KAÇAN SEİS — Bursa Hakimi
  127. Yazgül KALKAN — Bayındır Hakimi
  128. Gülşah SÜRMELİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  129. Volkan KARACA — Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  130. Elif Ceren KAYA — Bodrum Hakimi
  131. İlyas KAYA — Kırıkhan Hakimi
  132. Abdullah KAYA — Afyonkarahisar Hakimi
  133. Hatice Kübra DİNGİN — Bursa Hakimi
  134. Aslı KILIÇASLAN — İstanbul Hakimi
  135. Semra KOCABAŞ GÜN — İstanbul Hakimi
  136. Emine KONUK — Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
  137. Kadir KURT — Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
  138. Yasin Emre MUTLU — Çivril Hakimi
  139. Ömer ÖĞÜT — Çarşamba Hakimi
  140. Gülendam ÖNCÜ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  141. Asena Tuğçe ÖZBAY KORKUSUZ — Gaziosmanpaşa Hakimi
  142. Deniz ÖZDEMİR KILIÇ — İzmir Hakimi
  143. Selin ÖZKAN KADI — Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
  144. Ayşe Melis GÖKÇE — İstanbul Hakimi
  145. Melek ÖZTÜRK — Ereğli (Konya) Hakimi
  146. Fatmanur ARSLAN — İstanbul Anadolu Hakimi
  147. Mehmet Akif SARAÇ — Özalp Hakimi
  148. Şeyda KIPÇAK — Gaziantep Hakimi
  149. Gözde AKGÜN — Isparta Hakimi
  150. Muhammet TANRIVERDİ — İstanbul Hakimi
  151. Nilay ARAL — İstanbul Anadolu Hakimi
  152. Muhammet Göktuğ ÜNLÜ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  153. Cansu YAVUZ — Pazar (Rize) Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  154. Mehmet Emin YILDIRIM — Kahramanmaraş Hakimi
  155. Mahmut YILDIZ — Gölbaşı (Adıyaman) Hakimi
  156. Emine AKÇADAĞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  157. Nurullah YILMAZ — İskenderun Hakimi
  158. Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ — Ankara Hakimi
  159. Ayşegül BAYRAMOĞLU — Büyükçekmece Hakimi
  160. Burcu BOZKAYA GÖKÇELİ — Kocaeli Hakimi
  161. Tuna Gökalp ERGÜN — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
  162. Fatma HATİPOĞLU ALTIN — Bursa Hakimi
  163. Büşra KAYA — Nevşehir Hakimi
  164. Ümit Gökhan KESKİN — Edirne Hakimi
  165. Oğuzhan OKŞAN — Van Hakimi
  166. Muhammet Sait PEHLİVANLI — İstanbul Hakimi
  167. Cansu ÇINGIL — Diyarbakır Hakimi
  168. Burcu TAŞDEMİR — İstanbul Hakimi
  169. Zafer TATLISOY — Gaziantep Hakimi
  170. İdris TAV — Gölhisar Hakimi
  171. Murat YARDIMCI — Edirne Hakimi
  172. Zübeyde YILDIRIM — Osmaniye Hakimi
  173. Deniz AYDOĞAN — Büyükçekmece Hakimi
  174. Sevgi ÇALIŞKAN — Erdemli Hakimi
  175. Nazlım Yeşim ASLAN ALTAN — Siverek Hakimi
  176. Gülen BAYRAK — Kurşunlu Hakimi
  177. Gökhan ŞENTÜRK — Gaziosmanpaşa Hakimi
  178. Irmak HIZLI YILMAZCAN — Nizip Hakimi
  179. Figen Kıvıksım ÖZMEN — Ömerli Hakimi
  180. Nur DEMİRAL — Tarsus Hakimi
  181. Mahmut Mahsun TOPALOĞLU — Çerkezköy Hakimi
  182. Banu ÇELENK CİVAN — Hopa Hakimi
  183. Ümit KOZAN — Karapınar Hakimi
  184. Mustafa Umut YILDIZ — Aliağa Hakimi
  185. Ferhan TEMEL KAYHAN — Bursa Hakimi
  186. Seray KORKMAZ — Batman Hakimi
  187. Dilara BÖLÜK ERTAŞ — Ceyhan Hakimi
  188. Emel GÖKMEN NOĞAY — İstanbul Hakimi
  189. Havva GÜZEL AY — İstanbul Anadolu Hakimi
  190. Uğur HAN — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
  191. Enes KARGIN — Fethiye Hakimi
  192. Melih Mert KILIÇ — İstanbul Hakimi
  193. Kiraz Hilal KILINÇ — Mersin Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
  194. Çağatay Orçun KOÇ — Ankara Hakimi
  195. Emrecan KÖKSAL — Giresun Hakimi
  196. Berna KARATAŞ — Antalya Hakimi
  197. Elif Nur OKÇU — Kilis Hakimi
  198. Yadigar SEKİN — İzmir Hakimi
  199. Kübra SEVİMLİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
  200. Kübra YERKAYA PERÇİN — İstanbul Anadolu Hakimi
  201. Fatma ADIGÜZEL BİRCAN — İskenderun Hakimi
  202. Merve ALTUNOK SEMERCİ — İskenderun Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  203. Rukiye ANUK AKARCA — Çanakkale Hakimi
  204. Mehmet APUHAN — Kırıkhan Hakimi
  205. Gülpembe ASLAN BOZLAK — Menemen Hakimi
  206. Mustafa AY — Adıyaman Hakimi
  207. Tahir BAYTAR — Ankara Hakimi
  208. Ezgican EFE — İskenderun Hakimi
  209. Edanur BÜKCÜOĞLU — Çatak Hakimi
  210. Mücahit CEYLAN — Bozüyük Hakimi
  211. Şeyda DİNÇ GÜNAR — Saruhanlı Hakimi
  212. Betül DİNLER DOĞAN — İzmir Hakimi
  213. Şüheda DÜNDAR YILDIZ — Ceylanpınar Hakimi
  214. Selin EROĞLU BOZKURT — Elbistan Hakimi
  215. Mesut ERTAN — Küçükçekmece Hakimi
  216. Nur Banu ESER — Gaziosmanpaşa Hakimi
  217. Fatma GÖRGÜLÜ YILMAZ — Siirt Hakimi
  218. Cahide Firdevs GÜLEÇ SÖYLEMEZ — İstanbul Hakimi
  219. Buse GÜNDÜZ TÜRK — Büyükçekmece Hakimi
  220. Duygu GÜNEŞ KAYAN — Sakarya Hakimi
  221. Gülce HAMDOVALI HERDEM — İstanbul Hakimi
  222. Seçil İHTİYAR YILDIZ — Osmaniye Hakimi
  223. Eda KALENDER — Kırıkkale Hakimi
  224. Seda KÖYCÜ — Afyonkarahisar Hakimi
  225. Melike ERGÜN — Acıpayam Hakimi
  226. Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL — Gaziosmanpaşa Hakimi
  227. Mustafa Mert KAYA — İstanbul Hakimi
  228. Uğur KAYAN — Sakarya Hakimi
  229. Hayriye GÜL — Yargıtay Tetkik Hakimi
  230. Mualla Beyza KÖSE — Doğubayazıt Hakimi
  231. Kübra KUREŞ — Şanlıurfa Hakimi
  232. Tuğçe TAVUS — Bakırköy Hakimi
  233. Çiğdem KURU ATAK — Kütahya Hakimi
  234. Büşra ACAR — Polatlı Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
  235. Hilal MERAL ŞİMŞEK — Doğubayazıt Hakimi
  236. Hilal NAZLISÖZ — Ankara Hakimi
  237. Raziye Merve ARSLAN — Uşak Hakimi
  238. Pelin ÖZTÜRK KAÇMAZ — İstanbul Hakimi
  239. Ezgi PEHLEVAN — Kalkandere Hakimi
  240. Alptuğbora SÖĞÜT — Osmaniye Hakimi
  241. Gözde TAN YAĞCIOĞLU — Suşehri Hakimi
  242. Halime AYDEMİR — İstanbul Hakimi
  243. Fatma TİRE — Hatay Hakimi
  244. Burak TOPALOĞLU — Hatay Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
  245. Ali TUNÇ — İslahiye Hakimi
  246. Hilal TÜYLÜOĞLU — Yenice (Çanakkale) Hakimi
  247. Hicran YAKAR KARGI — Kangal Hakimi
  248. Canay YAVUZ — Kars Hakimi
  249. Abdurrahman Burak KARAHAN — İstanbul Hakimi
  250. Şeyda SEKENDİZ — Adana Hakimi
  251. Timur YALÇIN — Nevşehir Hakimi
  252. Yaşar YÖRÜK — Gölhisar Hakimi (Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)

5. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER

Betül ERDEM — Yargıtay Tetkik Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
İlker SIZLAYAN — Şanlıurfa Hakimi
Ceyda AKSU DURAN — Bartın Hakimi
Dilara ÇEPNİ — Gaziosmanpaşa Hakimi
Kübra YEDİKARDEŞ — Soma Hakimi
Duran Orhan ACAN — Isparta Hakimi
Esra AÇIK — İstanbul Hakimi
Ömer Faruk AĞIRMAN — Tokat Hakimi
Cansu ARBAĞ — Seferihisar Hakimi
Esra TUNCAY — Çay Hakimi
Mustafa AKAR — Şanlıurfa Hakimi
Sümeyye BAYFER — Ankara Hakimi
Nurten BAŞKURT — Serik Hakimi
Mehmet AKKAŞ — Erzincan Hakimi
Sena AKMAN DEMİR — Malatya Hakimi
Funda AKSOY — Nevşehir Hakimi
Esra AKTAŞ ÇAYLA — Elmalı Hakimi
Seda Nur ALASLAN SOYSAL — Nevşehir Hakimi
Oğuzcan ALCI — Diyarbakır Hakimi
Selvi Betül ALICI — Tarsus Hakimi
Furkan ALTAY — Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hüseyin ALTIN — İstanbul Anadolu Hakimi
Mehmet Ali ALTINDAĞ — İskenderun Hakimi
Gürhan ALTINSOY — Suluova Hakimi
Kemal Gündüzalp ALTUN — Doğubayazıt Hakimi
Yusuf ALTUN — Antalya Hakimi
Ahmet ARTUK — Yargıtay Tetkik Hakimi
Hüseyin Sina ASMAKAYA — Çorum Hakimi
Özgür ATEŞ — Erzurum Hakimi
Elif Nilhan AYAN — Bor Hakimi
Efesivya AYDIN — Şanlıurfa Hakimi
Nurseda AYDIN — Bursa Hakimi
Hümeyra AYDINLI — Eskişehir Hakimi
Alperen AYRIBAŞ — Zonguldak Hakimi
Kaan BALATAN — Lüleburgaz Hakimi
İlhan BALTA — Sakarya Hakimi
Çağrı BAŞ — Pazar (Rize) Hakimi
Erkin BAŞYİĞİT — Çanakkale Hakimi
Abdullah BATUR — Adıyaman Hakimi
Tuğba GÖKÇEN — Bergama Hakimi
Gözde BİÇİCİOĞLU — İzmir Hakimi
Çağla BİLGİÇ AKIN — Emirdağ Hakimi
Mustafa BİLGİN — Akkuş Hakimi
Zeynep Esin EZBER — Gaziosmanpaşa Hakimi
Melike BOZER ÖZCAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
Murat Kaan BÖREKÇİ — Korkuteli Hakimi
Betül Enfal BÜYÜKTEPE GÜNGÖR — Burhaniye Hakimi
Ceren Cansu CANPOLAT — Sorgun Hakimi
Havva YAZAN — Espiye Hakimi
Numan CEYLAN — Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Süreyya ÇİZMECİ — İstanbul Anadolu Hakimi
Gökhan ÇAĞLAYAN — Nurdağı Hakimi
Mehmet Buğra ÇAYLA — Elmalı Hakimi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerinde ve uzaktan çalışmada yeni dönem: İki model birlikte uygulanabilecek
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