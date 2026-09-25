HSK'dan hakim ve savcılara terfi kararı! İsim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hakim ve savcıların derece terfilerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2 yıllık yükselme süresini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar dolduran hâkim ve savcıların isimleri açıklandı. Listede yer almayan yargı mensuplarına ise 30 gün içinde başvuru hakkı tanındı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili maddesi kapsamında 2 yıllık yükselme sürelerini dolduran hakim ve savcıların durumları ilan edildi.
Kararla birlikte, görev yaptıkları kademede gerekli süreyi tamamlayan hakim ve savcıların yükselme durumları ilan edildi. Düzenleme kapsamında Adli Yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları ve İdari Yargı hakimleri yer aldı.
30 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ
Sürelerini doldurdukları halde listede adlarına yer verilmeyen hakim ve savcıların da başvuru hakkı bulunuyor. Buna göre ilgililer, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilecek.
2. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER
- Şakir Ömer KARCIOĞLU — Şanlıurfa Hakimi
- Samed ÖZKAN — Çubuk Hakimi
- Hülya AKMERCAN — Marmaris Hakimi
- Ahmet YILDIZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Osman ÖZAVCI — Adana Hakimi
- Okan Çağrı ÇATAK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Mehmet Akif ÇOLAK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Erdinç DEMET — İstanbul Anadolu Hakimi
- Fatma KOLUMAN KONDAKCI — İstanbul Anadolu Hakimi
- Burak ŞENOL — İstanbul Hakimi
- Ahmet BAYRAK — Serik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Günay TUNÇ — Söke Hakimi
- İsmail ÇOLAK — Balıkesir Hakimi
- Merve Emine DİRİER KAYA — Şanlıurfa Hakimi
- Sabahat Çisem ÇOBAN — Adana Hakimi
- Mehmet İŞÇENEROĞLU — Kayseri Hakimi
- Aynur KAHYA — Bakırköy Hakimi
- Fatma AKKEYİK — Uşak Hakimi
- Mihrimah Kübranur KILICCI — Aydın Hakimi
- Leyla KUTLU — Antalya Hakimi
- İsmail KÖKER — Muğla Hakimi
- Salih ÖZDOĞAN — Tunceli Hakimi
- Mehmet Hülesi ÖZYİĞİT — İstanbul Anadolu Hakimi
- Buse SERİN ÇAY — İstanbul Hakimi
- Özge RENK — Biga Hakimi
- Fevzi Bilal TEZCAN — Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Şeyda Nur ÜN — Ankara Hakimi
- Sevda YAŞIRTI KIRLANGIÇ — Uşak Hakimi
- Ebru ACAR KABALCI — Gaziantep Hakimi
- Kübra ACAR — Antalya Hakimi
- Hilal AHISHALI PAK — Kayseri Hakimi
- Mehmet Ömer AĞBABA — İzmir Hakimi
- Tuğçe Nilay AKBOĞA — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Sema AKDOĞAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ezgi Can İŞLER — Alanya Hakimi
- Yeliz AKSU ASLAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ezgi KAYRAN — Ankara Hakimi
- Muhammed ALA — Elazığ Hakimi
- Berna ALBAYRAK ADAKLI — Bakırköy Hakimi
- Fatih ALBAYRAK — İstanbul Hakimi
- Şeyda ALEGÖZ — Malatya Hakimi
- Nur ALLAR KAYA — Düzce Hakimi
- Zeynel ALPASLAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Büşra Neşe AYKUT — Bakırköy Hakimi
- Eda ALTUNOK DİLER — İstanbul Anadolu Hakimi
- Maksut ARAL — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
- Ümmügülsüm ŞAHİN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ecehan ARDIÇ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Dilara ARIC — Kars Hakimi
- Bilal ARIKIZ — Antalya Hakimi
- Zeliha ARSLANTAŞ YILMAZ — Isparta Hakimi
- Başak TÜRKMEN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ali ATAŞ — Ankara Hakimi
- Memduh Çağatay ATİLA — Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Burcu AVCI UZ — Diyarbakır Hakimi
- Kamil AYAN — Hayrabolu Hakimi
- Enes AYAZ — Samsun Hakimi
- Buket AYDIN — Orhangazi Hakimi
- Semih AYDIN — İstanbul Hakimi
- Cemre BİLDİK — Bakırköy Hakimi
- Burak BALCI — Özel Kalem Müdürlüğü Tetkik Hakimi
- Fatma Nur KARABACAK — İzmir Hakimi
- Ogün BİLTEKİN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Erol BOYRAZ — Antalya Hakimi
- Yahya Murat BOZKURT — Avanos Hakimi
- Ayşe AKGÜL — Kütahya Hakimi
- Songül Zeynep CANBOLAT — Mersin Hakimi
- Vasfiye DOĞANER — Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Seda CANSU BAYRAK — Sakarya Hakimi
- Salih COŞKUNER — Van Hakimi
- Ersin ÇAĞLAR — İstanbul Hakimi
- Mustafa ÇALIŞKAN — İstanbul Hakimi
- Makine ÇAMLIBEL — Kayseri Hakimi
- Mahmut ÇELİK — Ankara Batı Hakimi
- Serap KAHRAMAN — Kahramanmaraş Hakimi
- Ceren ÇETİNDERE BÜLBÜL — Aydın Hakimi
- İlknur ÇIRA — Adana Hakimi
- Osman Aras ÇİFTÇİ — Bursa Hakimi
- Şeyma DALGIN — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Muhammed DELİBALTA — İstanbul Anadolu Hakimi
- Akın DEMİR — Karşıyaka Hakimi
- Oğuzhan DEMİR — Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı
- Şerafettin DEMİR — Ankara Hakimi
- Tuğrul Yasin DEMİRCİ — Bursa Hakimi
- Hakkı Barış DİNGİN — Bursa Hakimi
- Fatih Alper DOĞAN — Antalya Hakimi
- Aral DOYMAZ — Karşıyaka Hakimi
- Emel DULKADİR ÇELEBİ — Antalya Hakimi
- Aslı BOYRAZ — Antalya Hakimi
- Recep Şaban DURMAZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Meltem OKŞAN — Van Hakimi
- Hatice ECE YOLAL — Mardin Hakimi
- Sahip Fatih ECEMİŞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Yunus Emre ELİBOL — İstanbul Anadolu Hakimi
- Saliha ENGİN AYKAN — Ankara Hakimi
- Damla ERÇİKTİ YARALI — Diyarbakır Hakimi
- Buğra ERDEM — Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
- Ayşe GENÇ — Ankara Hakimi
- Hande EROL AYYILDIZ — Diyarbakır Hakimi
- Sümeyye EKTEM YAPAR — İstanbul Hakimi
- Merve YILMAZ — Ankara Hakimi
- Selen FAZLA AKBAŞ — Eskişehir Hakimi
- Selma GEMİCİ TOKDEMİR — İstanbul Anadolu Hakimi
- Ramazan GEYLANİ — Van Hakimi
- Mustafa Kemal GÖKMEN — Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Coşkun GÖZAĞAÇ — Ankara Hakimi
- Ali Can GÜLLÜO — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
- İlknur GÜNDOĞDU — Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Kübra GÜNEŞ ANTAR — Hatay Hakimi
- Zeynep Tuğçe KOCACIK — Kayseri Hakimi
- Nihat GÜRBÜZ TAŞ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Süleyman Ulu GÜRLER — Ankara Hakimi
- Menekşe Ganse KAHVECİ — Bakırköy Hakimi
- Esat GÜVEN — Ordu Hakimi
- Deniz KAÇAN — Bursa Hakimi
- Aslı KADAĞOL — Ankara Hakimi
- Muhammed Yavuz KALYONCU — Antalya Hakimi
- Asiye Selcen ÖRÜCÜ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Rabia Nur KARAGÖZ GÜLTEPE — Gaziantep Hakimi
- Neslihan KARAOĞLU — İstanbul Anadolu Hakimi
- Meltem KARATAŞ ŞAHİN — Edirne Hakimi
- Gülde KARATEKE ODABAŞI — Ankara Hakimi
- Nihat KAYA — Mardin Hakimi
- Mehmet KESKİN — Diyarbakır Hakimi
- Merve KESKİN GÖKMEN — Kırşehir Hakimi
- Selim KILIÇ — Kayseri Hakimi
- Melih KILINÇ — Bakırköy Hakimi
- Meryem KIRAÇ YURTERİ — Mardin Hakimi
- Kubilay KIRDI — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Hakan KIRTAY — Sakarya Hakimi
- Deniz GEBECE — Ankara Hakimi
- Şafak Nur KİTAPÇIOĞLU — Ankara Batı Hakimi
- Gökçen KOÇ AKSU — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Meltem KOÇOĞULLARI KARTAL — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Nur Melda ADIGÜZEL — Küçükçekmece Hakimi
- İlyas KURT — Muğla Hakimi
- Hanife KURTULMUŞ — Bursa Hakimi
- Asiye Sevil YILMAZ — Sivas Hakimi
- Ceylin KUTLU — Kahramanmaraş Hakimi
- Batuhan MARAŞLI — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Hava METE ÖZDEMİR — Antalya Hakimi
- Fatma Tuğçe MİCAN — Mardin Hakimi
- Gözdem ORAK SEVİŞ — Ankara Hakimi
- Yunus Emre ORAL — Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Rümeysa OTMAN YILMAZ — Denizli Hakimi
- Seda GENEL — Bakırköy Hakimi
- Cenk ÖZBAŞ — Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Erkut Efe ÖZEL — Ankara Hakimi
- Tuğçe ÖZKAN ÖZTÜRK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Fırat ÖZKAYA — Bursa Hakimi
- Uğur ÖZPAÇACI — Büyükçekmece Hakimi
- Gökçe Bahar ÖZTÜRK — Ankara Hakimi
- Özge Merve KORKMAZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ayşe ÖZYILMAZ TOKLU — Ankara Batı Hakimi
- Dilek POSTALCIKARA VURAL — İstanbul Hakimi
- Deniz SAĞLAM BİLGİÇ — Diyarbakır Hakimi
- Yasemin SAKALLI ÖNDER — İstanbul Hakimi
- İsmail SATILMIŞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Mehmet SERİNOĞLU — Van Hakimi
- Efe SOYLU — Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Merve SOYLU — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ali Emre SULA — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Abdullah Güney ŞAHİN — Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Berna SİNCER — Bursa Hakimi
- Fulya DOLGEROĞLU — Bakırköy Hakimi
- Hafize ŞENGÜL — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Hamide GEMİCİ — Çorlu Hakimi
- İsmail TAĞA — Gölbaşı (Ankara) Hakimi
- İsmail TAŞDEMİR — Antalya Hakimi
- Seval TAŞDEMİR — Antalya Hakimi
- Uğur TAŞTAN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Murat TATAÇ — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
- Pelin İpek UŞAN — Uşak Hakimi
- Ümmühan TEKSÖĞÜT — Ankara Hakimi
- Etem TEMOÇİN — Karşıyaka Hakimi
- Buse ÖZÇELİK — İstanbul Anadolu Hakimi
- Mustafa Arif TOKDEMİR — İstanbul Anadolu Hakimi
- Bera TOSUN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Yasin Buğra TÜRK — Edirne Hakimi
- Emre TÖRKEL — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Emir TÜRKER — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
- Merve ARSLAN — Gaziantep Hakimi
- Buket SARISEN — Konya Hakimi
- Neslihan SARIGÜL — Alanya Hakimi
- Cansu URHAN ÖZTÜRK — Erzincan Hakimi
- Atilla USAN — Uşak Hakimi
- Kevser ATA — Düzce Hakimi
- Mücahit VURAL — Bursa Hakimi
- Ayşegül YANIK — Bursa Hakimi
- İlknur DESTEĞLİOĞLU — Samsun Hakimi
- İbrahim Tuğay YILDIRIM — Mardin Hakimi
- Vedat YILDIRIM — Gaziantep Hakimi
- Buket YILDIZ ARIKAN — Konya Hakimi
- Yeliz ERİM — Denizli Hakimi
- Ayşe İrem YILMAZ — Bakırköy Hakimi
- Furkan YILMAZ — Kayseri Hakimi
- Meryem Selin KANAT — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ceren YURDAKAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Emine KOCABAY — Biga Hakimi
- Tezal AKRAY — Tekirdağ Hakimi
- Ahmet AKCABELEN — Erzurum Hakimi
- Emrah BİRİNCİ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Cemile Türkan CANKAT — Düzce Hakimi
- Gülhan CEYLAN — Ankara Hakimi
- İsa DEMİRCAN — Gebze Hakimi
- Hilal DÜZGÜN KILIÇ — Diyarbakır Hakimi
- Fatma GÜNAY ÇULCU — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Merve TERKAN ÜNAL — Çorlu Hakimi
- Emrah ORBAY — Gaziantep Hakimi
- Tuğba ÖZER — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Ezgi PINAR KARATAŞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Esra TUNCAY YILMAZ — Gaziantep Hakimi
- Felys URGANCI POLAT — Ankara Hakimi
- Fatih Mehmet TABUR — Ankara Hakimi
- Ömer AKBAŞ — Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Sakine AKBULUT — Bolu Hakimi
- Mehmet ALTINTAŞ — Büyükçekmece Hakimi
- Ahmet Emre ARIKAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Eda Aslıhan ÇABUK — Samsun Hakimi
- Duygu ÇAKIR — Beykoz Hakimi
- Merve ÇELİK KORKMAZ — Konya Hakimi
- Yelda ÇORUK YEŞİLBAŞ — Gebze Hakimi
- Aydın DEMİREL — Edremit Hakimi
- Arzu DİNÇ AKBAŞ — İstanbul Hakimi
- Duygu DUMAN — Ankara Hakimi
- Sinem ERDOĞAN BENGÜL — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Olcay Nur ERTEM — Manisa Hakimi
- Seval GÜLÖZKAN — Küçükçekmece Hakimi
- Aliye Sevcan IŞIK — Gebze Hakimi
- Hilmi KARAKAŞ — İstanbul Hakimi
- Burcu KARAKUŞ — Büyükçekmece Hakimi
- Nazan KAYA DEMİRAL — İstanbul Anadolu Hakimi
- Aslıhan ÖZMERİÇ — Şişli Hakimi
- Nurlan ÇAKMAK — Silivri Hakimi
- Tarık SARIDUMAN — Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Burhan TİRYAKİ — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
- Nüvit Selçuk TUNA — Ereğli Hakimi
- Ersin YALÇIN — Batman Hakimi
- Sedef YILDIRIMCI — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Mehmet Fatih ENGİN — Ünye Hakimi
- Buket ÖZKOYUNCU — Denizli Hakimi
- Duygu ŞAFAK ERBEK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Elif ASLAN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Muhammed Alperen BEŞLER — Ankara Hakimi
- Recep DALI — Gölcük Hakimi
- Sezgi KURNAZ — Büyükçekmece Hakimi
- Hatice ÖZDEMİR BEKTAŞ — Kuşadası Hakimi
- Ahmet BAŞAK — Çatalca Hakimi
- Hava KILIÇ SAYIN — İzmir Hakimi
- Tahsin KUM — Bakırköy Hakimi
- Ayşe Merve ÖZTEKİN KUMTEPE — Taşova Hakimi
- Dilek DEĞİRMEN — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Mehmet Halil KIZILELMA — Akhisar Hakimi
- Ebru ORS — Bükreş Hakimi
- Ayşegül KELEP — Bursa Hakimi
- Ali Rıza AKKEYİK — Uşak Hakimi
- İbrahim DEMİR — Büyükçekmece Hakimi
- Tuğçe SOYDAN — Eskişehir Hakimi
- Kübra ŞENOL — Ankara Hakimi
- Mehmet Latif ÖZKAN — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Fulden ALKAN YİĞİT — Ödemiş Hakimi
- Cem ÇETİN — İstanbul Hakimi
- Oğuz ALTIN — Aydın Hakimi
- Pervin ALTUN — Kayseri Hakimi
- Ayça KAYAOĞLU — İstanbul Hakimi
- Berke ARSLAN — Ankara Hakimi
- Cansu ASLAN TUGAY — Antalya Hakimi
- Lokman ASLANDOĞDU — Mardin Hakimi
- Ferhat SARIBIYIK — Şanlıurfa Hakimi
- İbrahim ATAKAN — İzmir Hakimi
- Adviye Eda BAŞER — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Can ATEŞ — Büyükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Deniz Bilgin DÖLEKLİ — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Hilal AYTİMUR — İstanbul Anadolu Hakimi
- İrem AYYILDIZ — İstanbul Hakimi
- Faik CEYLAN — Ankara Hakimi
- Esra COŞKUN CANKARA — İzmir Hakimi
- Candan ÇİÇEK BAYAT — Çorlu Hakimi
- Derya YILMAZ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Efe DEMİRHAN ALSAN — Denizli Hakimi
- Suat DURAN — Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Müge Sibel ÇINAR — İstanbul Hakimi
- Hatice ARDA — İstanbul Anadolu Hakimi
- Zeynep CENGİZ — Gaziantep Hakimi
- Fevziye Naz HACIÖMEROĞLU — İstanbul Anadolu Hakimi
- Başak IŞIK ÇETİN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ercan İŞLEYEN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Hilal Gül COŞAR — Bakırköy Hakimi
- Hatice KARAY SARI — İstanbul Hakimi
- Muhammet KARTAL — Ankara Hakimi
- Rümeyza KAYA — İstanbul Hakimi
- Sevgi Sezay BÜYÜKDÖĞERLİ — İstanbul Hakimi
- Yücel KÖYSU — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Merve KUBİLAY — Bakırköy Hakimi
- Aslı KURT DURSUN — Boyabat Hakimi
- Mehmet KURT — Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Kübra KUTLU ÖZ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Özkan NAZLI — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı
- Ayşegül ONAL — İzmir Hakimi
- Neslihan GEYİK — Denizli Hakimi
- Tayfun ÖZTÜRK — Silifke Hakimi
- Yusuf PEKER — Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Merve SARI IŞI — Siirt Hakimi
- Serap SAVAŞ TURAN — Çorum Hakimi
- Ertuğrul SEMERCİ — Adana Hakimi
- Seyhan SEVİLİR DEMİR — Kütahya Hakimi
- Leyla SÜMER — Bakırköy Hakimi
- Melek ŞAHİN — İstanbul Hakimi
- Sevgi TEMİZ — İzmir Hakimi
- Nazlı TİMUR — Diyarbakır Ticaret Mahkemesi Başkanı
- Nur Biter TUTULMAZ — Küçükçekmece Hakimi
- Aslıhan ÜLGER SÖNMEZ — Ankara Hakimi
- Özge CANDAROĞLU — İzmir Hakimi
- Meryem METİN — Isparta Hakimi
- Sabire Begüm YILDIZ SUMMAK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Bilge Cahit YILMAZ — Aksaray Hakimi
- Fatma ÇOMAK — Şanlıurfa Hakimi
- Emre SEZEN — Ankara Hakimi
- Melike KÜRSOLO — Sakarya Hakimi
3. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER
- Nebi SALGINKAYA — Gölcük Hakimi
- Yiğithan ÖZÇALIK — Konya Hakimi
- Burcu KÖROĞLU — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Fuldem İlayda KARAASLAN KORKUSUZ — Diyadin Hakimi
- Tuğçe MADEN — Ankara Hakimi
- Arife ÜLKER COŞKUNPINAR — Bakırköy Hakimi
- Gamze ILGAZ KALAY — İstanbul Hakimi
- Özlem KAVAK — Antalya Hakimi
- Saibe ŞENSOY CAVKAYTAR — Bursa Hakimi
- Bahar AKAY KÖROĞLU — Edirne Hakimi
- Neva AKBULUT — Tarsus Hakimi
- Volkan AYYILDIZ — Samsun Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
- Ethem BAŞER — Çarşamba Hakimi
- Aslı Dilara BAYAT — Menemen Hakimi
- Onur DOĞAN — Milas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Eda Nur EKİCİ — Mersin Hakimi
- Tahsin ERDİNÇ — Gaziantep Hakimi
- Günsel AKKAŞOĞLU — Şanlıurfa Hakimi
- Mehmet Eren IŞIK — Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Fırat KARAALP — Kahramanmaraş Hakimi
- Çağla KARAN ÖZÇELİK — Çumra Hakimi
- Güler YILMAZ — Körfez Hakimi
- Arda KUTLUK — Akhisar Hakimi
- Gizem ÖZKAYA — Çorlu Hakimi
- Büşra TANTAN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Civan Behiç TURHAN — Turgutlu Hakimi
- Esra TÜRÜT — Gebze Hakimi
- Ceren ÜN TUFAN — Ezine Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Gamze YILANCI — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Osman YILDIZ — Zonguldak Hakimi
- Sinem YÖNELLİ KURŞAT — Hatay Hakimi
- Deniz ÇAKI — Siirt Hakimi
- Kader EVSAN KARAKUM — Bursa Hakimi
- Mustafa GÖRMEZ — İstanbul Hakimi
- Karsu YILDIRIM — Saray (Tekirdağ) Hakimi
- Erol MAVİ — Kayseri Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Gizem AYDIN — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ahmet ŞİŞİK — Denizli Hakimi
- Tuğba KOYUN — Şanlıurfa Hakimi
- Burçin YILDIZ ADA — İstanbul Anadolu Hakimi
- Jale HORZUM — Kayseri Hakimi
- Fatih ÇETİN — Turgutlu Hakimi
- Fahrettin Murat KANDEMİR — Gaziantep Hakimi
- Alper Kaan KESKİN — Erzurum Hakimi
- İrfan KURT — Kayseri Hakimi
- Güray ÖZER — İstanbul Anadolu Hakimi
- Bekir YÜKSÜK — Adana Hakimi
- Mehmet ALICI — Birecik Hakimi
- Kamile ATLI — Alanya Hakimi
- Buğra ÇAĞLAR — Marmaris Hakimi
- Hamdi Samet ÇELİK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Nilay ERASLAN — Erdemli Hakimi
- Tuğba GÜNEŞ KIZILAY — İstanbul Hakimi
- Buse Kevser İNCAMAN — Tarsus Hakimi
- Cansu Fatma KARADUMAN — Ankara Hakimi (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Bekir TARHAN — Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Adem DURMUŞ — Şanlıurfa Hakimi
- Aslı ÖZER — Van Hakimi
- Ebru YILMAZSOY — Ankara Hakimi
- Gözde Gonca ÇİFTÇİ KARTARI — İstanbul Anadolu Hakimi
- Şükran DEMİRCİ KARAKAYA — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Dilek Gülseli DURMUŞ ÇİFTÇİ — İstanbul Hakimi
- Esra AKYÜREK AKTAŞ — Konya Hakimi
- Süheyla KARACA AÇIL — Nazilli Hakimi
- Azercan KOÇ — Zile Hakimi
- İsmet DOĞAN — Viranşehir Hakimi
4. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER
- Selim KADEİFCİ — Osmaniye Hakimi
- Mustafa Çağatay KAYALAK — Ankara Hakimi
- Utku Taha ABAY — Ankara Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Sara AKDEMİR — Manisa Hakimi
- Alican AKSU — Denizli Hakimi
- Duygu ALKAN — Karşıyaka Hakimi
- Hacı Mehmet AŞCI — Ankara Hakimi
- Nilüfer BASA ALTUN — İstanbul Hakimi
- Elif Nur ARSLAN — İstanbul Hakimi
- Özlem BÜTÜNÖZ — Çanakkale Hakimi
- Muhammed CEYLAN — Çanakkale Hakimi
- Merve ÇAKIR — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Volkan ÇELİK — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
- Mahmut Emre ÇETİN — Konya Hakimi
- Yunus Emre DUDAKLI — Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Duygu EKİNCİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Dilan AFACAN — İzmir Hakimi
- Özge ERDAL — Bakırköy Hakimi
- Samet ERÖTCÜ — Yalova Hakimi
- Merve SAĞLAM — Manavgat Hakimi
- Cemil GİYİK — Kastamonu Hakimi
- Veysi GÜMÜŞ — Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Özge GÜNGÖR — Düzce Hakimi
- Esra GÜVENTIRAŞ — İstanbul Anadolu Hakimi
- İbrahim Oğuzhan GÜVEN — Sivas Hakimi
- Eda BAKIR — Küçükçekmece Hakimi
- Fatma TOPTAN — Bodrum Hakimi
- Nihal IŞIK ÇIKRIKCI — Kırıkkale Hakimi
- Şükriye Cansu ORUK — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Ahmet YUMUŞAK — Ankara Hakimi
- Hatice YILMAZ ESGİLLİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Bahadır YILMAZ — Eskişehir Hakimi
- Meryem Sultan KALAN — Eskişehir Hakimi
- Emin Sinan KARAOKUR — Adana Hakimi
- Ruken TANRIVERDİ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Esra KILIÇ YUCA — İstanbul Hakimi
- Yasin Cem ÜNAL — Eskişehir Hakimi
- Meliha KIRTAY ÖZEY — İstanbul Anadolu Hakimi
- Nagehan KISACIK AYDIN — Diyarbakır Hakimi
- Sinan KIZILASLAN — Manisa Hakimi
- Önder KOCABAŞ — Malazgirt Hakimi
- Veysel Eray KOL — Bolu Hakimi
- Büşra UÇAR — Aksaray Hakimi
- Hakan ŞAHİN — Aksaray Hakimi
- Zeynep ÖKMEN — Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Sümeyra ÖNCEL CULFA — Kayseri Hakimi
- Semra ŞİNER — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Kübra PALA AYVAT — Doğubayazıt Hakimi
- Yunus Emre ÖZTÜRK — Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Duygu BALCI — Adana Hakimi
- Pelin KÖK — Adana Hakimi
- Kamil SARİYER — Bursa Hakimi
- Şule AÇICI ÇİFTÇİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Mehmet Sinan AKDAĞ — İstanbul Anadolu Hakimi
- Ece AYRAN ŞIK — Adana Hakimi
- Görkem BOZKUŞ — Mersin Hakimi
- Orhan BIÇAKCI — Küçükçekmece Hakimi
- Tuba Betül BÜYÜKERGENE ZİLCİ — Ankara Hakimi
- Nurcan ÇAĞLAYAN — Sinop Hakimi
- Ekin ÇANKAL — Çanakkale Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
- Ali Kemal ÇINAR — Nazilli Hakimi
- Nesrin ÇİNAN BALABAN — Gebze Hakimi
- Özge DEMİR — Menderes Hakimi
- Elif Özgür ERGÜN — Küçükçekmece Hakimi
- Hüseyin Talha DUMAN — Kemer Hakimi
- Enes Talha EĞİLMEZ — Alanya Hakimi
- Veli ERDEM — İzmir Hakimi
- Ebru ERKOYUNCU — Yozgat Hakimi
- Ayşe FIRTINA TUBAY — Elbistan Hakimi
- Turgay GÖKYER — Edirne Hakimi
- Yakup GÜLTEKİN — Urla Hakimi
- Deniz GÜRCAN AKBIYIK — Bakırköy Hakimi
- Muhammed İLHAN — Karşıyaka Hakimi
- Özlem KALEBEK ÖZYILDIRAN — Ankara Hakimi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli)
- Mehtap KARACA — Bilecik Hakimi
- Burcu Ecem KARADOĞAN BAŞ — Fethiye Hakimi
- Murat KIZILKAYA — Zonguldak Hakimi
- Eda KÖSE BARUT — Kırıkkale Hakimi (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Mustafa KÖSE — Bursa Hakimi
- Esra KÜÇÜKTAMER TURHAN — Hatay Hakimi
- Ömer Burakhan POLAT — Düzce Hakimi
- Ahmet Burak SAVUT — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Kübra SEÇİLMİŞOĞLU — Gaziantep Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Süheyla SITKI — Aksaray Hakimi
- Berivan VAROL MALBORA — Kuşadası Hakimi
- Zübeyde Gamze YAVUZ — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Edanur YILDIRIM KÜÇÜKKOÇ — Kilis Hakimi
- Ferhat Beşir YILMAZ — Söke Hakimi
- İrem YILMAZ KAYA — Büyükçekmece Hakimi
- Funda KARAGÖZ ULU — Hatay Hakimi
- Sultan Kimya ÇELEBİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Mithat Erhan AKÇADAĞ — Ankara Hakimi
- Merve AKPINAR — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Cihan ALPASLAN — Çorlu Hakimi
- Osman ALTUNTOP — Kemalpaşa Hakimi
- Esra GENÇ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Sema AVARİSLİ — Akkuş Hakimi
- Mehmet AYDİL — Silvan Hakimi
- Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ — Hacıbektaş Hakimi
- Ramazan BEKTAŞ — Bozova Hakimi
- Tuğba BİLGE — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Usame BİLGİN — Aybastı Hakimi
- Muhammed CEYLAN — Menemen Hakimi
- İpek COŞAN BİNGÖL — İskenderun Hakimi
- Büşra YEŞİL — Polatlı Hakimi
- Serena ÇANGIR BOZKAYA — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Tuğba ÇATMAN ULUĞ — Osmaneli Hakimi
- Sebahat Kübra ÇELİKKAYA — Akçakoca Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Burcu ÇULHACI — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Gökhan DEMİR — Ankara Batı Hakimi
- Mukaddes KAVUKOĞLU — İstanbul Hakimi
- Mehmet Fatih DEMİRTAŞ — Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Merve COZAR — Uşak Hakimi
- İlknur DÖNMEZ SÜT — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Simge DUVAN — Küçükçekmece Hakimi
- Yunus Emre DUYAR — Bakırköy Hakimi
- Ayşegül SAĞIROĞLU — Balıkesir Hakimi
- Yasin ERARSLAN — Aydın Hakimi
- İbrahim Onur FIRAT — Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Mehmet GÖKSU — Tekirdağ Hakimi
- Dilek DURSUN — İstanbul Hakimi
- Selçuk Hakan GÜNEY — Bakırköy Hakimi
- Eren Can HEKİM — Şemdinli Hakimi
- Gülay HOROZ TEKİN — Kayseri Hakimi
- Bensu ÜNLÜ — Polatlı Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Sevda KAÇAN SEİS — Bursa Hakimi
- Yazgül KALKAN — Bayındır Hakimi
- Gülşah SÜRMELİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Volkan KARACA — Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Elif Ceren KAYA — Bodrum Hakimi
- İlyas KAYA — Kırıkhan Hakimi
- Abdullah KAYA — Afyonkarahisar Hakimi
- Hatice Kübra DİNGİN — Bursa Hakimi
- Aslı KILIÇASLAN — İstanbul Hakimi
- Semra KOCABAŞ GÜN — İstanbul Hakimi
- Emine KONUK — Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
- Kadir KURT — Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
- Yasin Emre MUTLU — Çivril Hakimi
- Ömer ÖĞÜT — Çarşamba Hakimi
- Gülendam ÖNCÜ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Asena Tuğçe ÖZBAY KORKUSUZ — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Deniz ÖZDEMİR KILIÇ — İzmir Hakimi
- Selin ÖZKAN KADI — Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
- Ayşe Melis GÖKÇE — İstanbul Hakimi
- Melek ÖZTÜRK — Ereğli (Konya) Hakimi
- Fatmanur ARSLAN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Mehmet Akif SARAÇ — Özalp Hakimi
- Şeyda KIPÇAK — Gaziantep Hakimi
- Gözde AKGÜN — Isparta Hakimi
- Muhammet TANRIVERDİ — İstanbul Hakimi
- Nilay ARAL — İstanbul Anadolu Hakimi
- Muhammet Göktuğ ÜNLÜ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Cansu YAVUZ — Pazar (Rize) Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Mehmet Emin YILDIRIM — Kahramanmaraş Hakimi
- Mahmut YILDIZ — Gölbaşı (Adıyaman) Hakimi
- Emine AKÇADAĞ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Nurullah YILMAZ — İskenderun Hakimi
- Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ — Ankara Hakimi
- Ayşegül BAYRAMOĞLU — Büyükçekmece Hakimi
- Burcu BOZKAYA GÖKÇELİ — Kocaeli Hakimi
- Tuna Gökalp ERGÜN — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
- Fatma HATİPOĞLU ALTIN — Bursa Hakimi
- Büşra KAYA — Nevşehir Hakimi
- Ümit Gökhan KESKİN — Edirne Hakimi
- Oğuzhan OKŞAN — Van Hakimi
- Muhammet Sait PEHLİVANLI — İstanbul Hakimi
- Cansu ÇINGIL — Diyarbakır Hakimi
- Burcu TAŞDEMİR — İstanbul Hakimi
- Zafer TATLISOY — Gaziantep Hakimi
- İdris TAV — Gölhisar Hakimi
- Murat YARDIMCI — Edirne Hakimi
- Zübeyde YILDIRIM — Osmaniye Hakimi
- Deniz AYDOĞAN — Büyükçekmece Hakimi
- Sevgi ÇALIŞKAN — Erdemli Hakimi
- Nazlım Yeşim ASLAN ALTAN — Siverek Hakimi
- Gülen BAYRAK — Kurşunlu Hakimi
- Gökhan ŞENTÜRK — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Irmak HIZLI YILMAZCAN — Nizip Hakimi
- Figen Kıvıksım ÖZMEN — Ömerli Hakimi
- Nur DEMİRAL — Tarsus Hakimi
- Mahmut Mahsun TOPALOĞLU — Çerkezköy Hakimi
- Banu ÇELENK CİVAN — Hopa Hakimi
- Ümit KOZAN — Karapınar Hakimi
- Mustafa Umut YILDIZ — Aliağa Hakimi
- Ferhan TEMEL KAYHAN — Bursa Hakimi
- Seray KORKMAZ — Batman Hakimi
- Dilara BÖLÜK ERTAŞ — Ceyhan Hakimi
- Emel GÖKMEN NOĞAY — İstanbul Hakimi
- Havva GÜZEL AY — İstanbul Anadolu Hakimi
- Uğur HAN — Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi
- Enes KARGIN — Fethiye Hakimi
- Melih Mert KILIÇ — İstanbul Hakimi
- Kiraz Hilal KILINÇ — Mersin Hakimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Çağatay Orçun KOÇ — Ankara Hakimi
- Emrecan KÖKSAL — Giresun Hakimi
- Berna KARATAŞ — Antalya Hakimi
- Elif Nur OKÇU — Kilis Hakimi
- Yadigar SEKİN — İzmir Hakimi
- Kübra SEVİMLİ — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Kübra YERKAYA PERÇİN — İstanbul Anadolu Hakimi
- Fatma ADIGÜZEL BİRCAN — İskenderun Hakimi
- Merve ALTUNOK SEMERCİ — İskenderun Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Rukiye ANUK AKARCA — Çanakkale Hakimi
- Mehmet APUHAN — Kırıkhan Hakimi
- Gülpembe ASLAN BOZLAK — Menemen Hakimi
- Mustafa AY — Adıyaman Hakimi
- Tahir BAYTAR — Ankara Hakimi
- Ezgican EFE — İskenderun Hakimi
- Edanur BÜKCÜOĞLU — Çatak Hakimi
- Mücahit CEYLAN — Bozüyük Hakimi
- Şeyda DİNÇ GÜNAR — Saruhanlı Hakimi
- Betül DİNLER DOĞAN — İzmir Hakimi
- Şüheda DÜNDAR YILDIZ — Ceylanpınar Hakimi
- Selin EROĞLU BOZKURT — Elbistan Hakimi
- Mesut ERTAN — Küçükçekmece Hakimi
- Nur Banu ESER — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Fatma GÖRGÜLÜ YILMAZ — Siirt Hakimi
- Cahide Firdevs GÜLEÇ SÖYLEMEZ — İstanbul Hakimi
- Buse GÜNDÜZ TÜRK — Büyükçekmece Hakimi
- Duygu GÜNEŞ KAYAN — Sakarya Hakimi
- Gülce HAMDOVALI HERDEM — İstanbul Hakimi
- Seçil İHTİYAR YILDIZ — Osmaniye Hakimi
- Eda KALENDER — Kırıkkale Hakimi
- Seda KÖYCÜ — Afyonkarahisar Hakimi
- Melike ERGÜN — Acıpayam Hakimi
- Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL — Gaziosmanpaşa Hakimi
- Mustafa Mert KAYA — İstanbul Hakimi
- Uğur KAYAN — Sakarya Hakimi
- Hayriye GÜL — Yargıtay Tetkik Hakimi
- Mualla Beyza KÖSE — Doğubayazıt Hakimi
- Kübra KUREŞ — Şanlıurfa Hakimi
- Tuğçe TAVUS — Bakırköy Hakimi
- Çiğdem KURU ATAK — Kütahya Hakimi
- Büşra ACAR — Polatlı Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
- Hilal MERAL ŞİMŞEK — Doğubayazıt Hakimi
- Hilal NAZLISÖZ — Ankara Hakimi
- Raziye Merve ARSLAN — Uşak Hakimi
- Pelin ÖZTÜRK KAÇMAZ — İstanbul Hakimi
- Ezgi PEHLEVAN — Kalkandere Hakimi
- Alptuğbora SÖĞÜT — Osmaniye Hakimi
- Gözde TAN YAĞCIOĞLU — Suşehri Hakimi
- Halime AYDEMİR — İstanbul Hakimi
- Fatma TİRE — Hatay Hakimi
- Burak TOPALOĞLU — Hatay Hakimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
- Ali TUNÇ — İslahiye Hakimi
- Hilal TÜYLÜOĞLU — Yenice (Çanakkale) Hakimi
- Hicran YAKAR KARGI — Kangal Hakimi
- Canay YAVUZ — Kars Hakimi
- Abdurrahman Burak KARAHAN — İstanbul Hakimi
- Şeyda SEKENDİZ — Adana Hakimi
- Timur YALÇIN — Nevşehir Hakimi
- Yaşar YÖRÜK — Gölhisar Hakimi (Personel Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
5. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER
Betül ERDEM — Yargıtay Tetkik Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak görevli)
İlker SIZLAYAN — Şanlıurfa Hakimi
Ceyda AKSU DURAN — Bartın Hakimi
Dilara ÇEPNİ — Gaziosmanpaşa Hakimi
Kübra YEDİKARDEŞ — Soma Hakimi
Duran Orhan ACAN — Isparta Hakimi
Esra AÇIK — İstanbul Hakimi
Ömer Faruk AĞIRMAN — Tokat Hakimi
Cansu ARBAĞ — Seferihisar Hakimi
Esra TUNCAY — Çay Hakimi
Mustafa AKAR — Şanlıurfa Hakimi
Sümeyye BAYFER — Ankara Hakimi
Nurten BAŞKURT — Serik Hakimi
Mehmet AKKAŞ — Erzincan Hakimi
Sena AKMAN DEMİR — Malatya Hakimi
Funda AKSOY — Nevşehir Hakimi
Esra AKTAŞ ÇAYLA — Elmalı Hakimi
Seda Nur ALASLAN SOYSAL — Nevşehir Hakimi
Oğuzcan ALCI — Diyarbakır Hakimi
Selvi Betül ALICI — Tarsus Hakimi
Furkan ALTAY — Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hüseyin ALTIN — İstanbul Anadolu Hakimi
Mehmet Ali ALTINDAĞ — İskenderun Hakimi
Gürhan ALTINSOY — Suluova Hakimi
Kemal Gündüzalp ALTUN — Doğubayazıt Hakimi
Yusuf ALTUN — Antalya Hakimi
Ahmet ARTUK — Yargıtay Tetkik Hakimi
Hüseyin Sina ASMAKAYA — Çorum Hakimi
Özgür ATEŞ — Erzurum Hakimi
Elif Nilhan AYAN — Bor Hakimi
Efesivya AYDIN — Şanlıurfa Hakimi
Nurseda AYDIN — Bursa Hakimi
Hümeyra AYDINLI — Eskişehir Hakimi
Alperen AYRIBAŞ — Zonguldak Hakimi
Kaan BALATAN — Lüleburgaz Hakimi
İlhan BALTA — Sakarya Hakimi
Çağrı BAŞ — Pazar (Rize) Hakimi
Erkin BAŞYİĞİT — Çanakkale Hakimi
Abdullah BATUR — Adıyaman Hakimi
Tuğba GÖKÇEN — Bergama Hakimi
Gözde BİÇİCİOĞLU — İzmir Hakimi
Çağla BİLGİÇ AKIN — Emirdağ Hakimi
Mustafa BİLGİN — Akkuş Hakimi
Zeynep Esin EZBER — Gaziosmanpaşa Hakimi
Melike BOZER ÖZCAN — Yargıtay Tetkik Hakimi
Murat Kaan BÖREKÇİ — Korkuteli Hakimi
Betül Enfal BÜYÜKTEPE GÜNGÖR — Burhaniye Hakimi
Ceren Cansu CANPOLAT — Sorgun Hakimi
Havva YAZAN — Espiye Hakimi
Numan CEYLAN — Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Süreyya ÇİZMECİ — İstanbul Anadolu Hakimi
Gökhan ÇAĞLAYAN — Nurdağı Hakimi
Mehmet Buğra ÇAYLA — Elmalı Hakimi