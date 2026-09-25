Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili maddesi kapsamında 2 yıllık yükselme sürelerini dolduran hakim ve savcıların durumları ilan edildi.

HSK'nın hakim ve savcıların derece yükseltmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)

Kararla birlikte, görev yaptıkları kademede gerekli süreyi tamamlayan hakim ve savcıların yükselme durumları ilan edildi. Düzenleme kapsamında Adli Yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları ve İdari Yargı hakimleri yer aldı.

30 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ

Sürelerini doldurdukları halde listede adlarına yer verilmeyen hakim ve savcıların da başvuru hakkı bulunuyor. Buna göre ilgililer, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilecek.

2. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER Şakir Ömer KARCIOĞLU — Şanlıurfa Hakimi Samed ÖZKAN — Çubuk Hakimi Hülya AKMERCAN — Marmaris Hakimi Ahmet YILDIZ — Yargıtay Tetkik Hakimi Osman ÖZAVCI — Adana Hakimi Okan Çağrı ÇATAK — Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Akif ÇOLAK — Yargıtay Tetkik Hakimi Erdinç DEMET — İstanbul Anadolu Hakimi Fatma KOLUMAN KONDAKCI — İstanbul Anadolu Hakimi Burak ŞENOL — İstanbul Hakimi Ahmet BAYRAK — Serik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Günay TUNÇ — Söke Hakimi İsmail ÇOLAK — Balıkesir Hakimi Merve Emine DİRİER KAYA — Şanlıurfa Hakimi Sabahat Çisem ÇOBAN — Adana Hakimi Mehmet İŞÇENEROĞLU — Kayseri Hakimi Aynur KAHYA — Bakırköy Hakimi Fatma AKKEYİK — Uşak Hakimi Mihrimah Kübranur KILICCI — Aydın Hakimi Leyla KUTLU — Antalya Hakimi İsmail KÖKER — Muğla Hakimi Salih ÖZDOĞAN — Tunceli Hakimi Mehmet Hülesi ÖZYİĞİT — İstanbul Anadolu Hakimi Buse SERİN ÇAY — İstanbul Hakimi Özge RENK — Biga Hakimi Fevzi Bilal TEZCAN — Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeyda Nur ÜN — Ankara 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