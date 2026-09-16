Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla adından söz ettiren Daltonlar organize suç örgütüne yönelik Avrupa'daki operasyonlar genişliyor. Almanya'nın ardından Fransa ve Yunanistan'da da örgüt bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Fransa'daki soruşturmada, bir minibüste spor çantalarına saklanmış 150 Glock tipi tabanca ele geçirilirken, örgütün Avrupa'daki silah dağıtım ağında yer aldığı belirtilen 8 şüpheli tutuklandı.

Fransa'daki soruşturmanın başlangıcı ise Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda yapılan bir kontrole uzandı. 24 Ağustos'ta gümrük polisinin, çantalarını ağırlıkları nedeniyle güçlükle taşıyan 43 yaşındaki Türk vatandaşından şüphelenmesi üzerine yapılan aramada 35 Glock tipi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2 bin avro bulundu. Şüphelinin Paris'ten Perpignan'a, ardından İspanya'ya geçeceğini söylediği öğrenildi.

KURYE SİLAH SEVKİYATLARINI ANLATTI

Gözaltına alınan şüpheli, Paris Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda silahları taşıdığını kabul etti. İfadesinde, "Mami" ya da "Xalo" olarak bilinen ve Daltonlar içerisinde yer aldığını belirttiği bir kişinin talimatıyla hareket ettiğini söyleyen kurye, Fransa'da farklı suç gruplarına 100'den fazla silah teslim ettiğini öne sürdü.

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada da 10 silah ve çeşitli mühimmat bulundu. İfadeden elde edilen bilgiler, soruşturmanın Türkiye, Almanya ve Fransa arasında uzanan bir silah sevkiyat ağına çevrilmesini sağladı.

YÜZLERCE SİLAHIN SEVKİYATINI TAKİP ETTİLER

Sabah'ta yer alan habere gören polis ekipleri, silahların Fransa'nın güneyindeki suç örgütlerine ulaştırılmasını organize ettiği değerlendirilen Hasan S.'yi takibe aldı. "Haso" lakaplı şüphelinin, Hannover üzerinden yüklenen silahların Paris çevresine taşınması ve buradan dağıtılmasında rol oynadığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında takip edilen minibüs, Fransa'nın Ain bölgesindeki otoyolda durduruldu. Araçta yapılan aramada 150 Glock tipi tabanca bulundu. Operasyonun devamında Paris'in kuzeyindeki Garges-lès-Gonesse ile güney banliyölerinden Sainte-Geneviève-des-Bois çevresindeki adreslere baskınlar düzenlendi ve 12 kişi gözaltına alındı.

TELEFON MESAJLARI SUİKAST PLANINI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Hasan S.'nin telefonunda yapılan incelemede ortaya çıktı. Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesinde, Arles otoyol gişelerinde yakalanan şüphelinin mesajlarında, Baumettes Hapishanesi'nde bulunan bir örgüt mensubunun öldürülmesine yönelik talimatların yer aldığı tespit edildi.

İddiaya göre Hasan S., örgüt içerisinde "Kara Maskeliler" olarak adlandırılan ve Avrupa'da kiralık cinayetlerde kullanıldığı öne sürülen gruba, söz konusu mahkumun "ihanet" gerekçesiyle öldürülmesi talimatını verdi. Hedef olduğu belirtilen mahkum ise güvenlik gerekçesiyle koğuşundan alınarak yüksek güvenlikli tecrit bölümüne sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Fransız savcılığı, minibüste ele geçirilen 150 tabancaya ilişkin soruşturmayı, Hasan S.'nin ses kayıtlarında ortaya çıkan cezaevindeki cinayet planına ilişkin dosyayla birleştirdi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Öte yandan örgütün Avrupa'daki silah kaçakçılığı organizasyonunu perde arkasından yönettiği öne sürülen "Mami Xalo" lakaplı Muhammet Ali A. hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin Daltonlar'ın lideri Beratcan Gökdemir ile doğrudan bağlantılı olduğu iddia edildi.

YUNANİSTAN'DA SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASI

Daltonlar bağlantılı operasyonların bir diğer adresi ise Yunanistan oldu. Selanik'te bir adrese düzenlenen baskında, örgüt mensubu oldukları belirtilen biri Türk, biri Yunanistan vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada keskin nişancı tüfeği, Uzi tipi makineli tüfek, şarjörler, dürbünler ve 33 fişek ele geçirildi. İki şüphelinin, 49 yaşındaki bir örgüt üyesine yönelik suikast hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Güvenlik gerekçesiyle kimlikleri açıklanmayan iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.