Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express’in 30 Eylül’de İstanbul’a ulaşacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Avrupa'dan İstanbul'a diğer özel tren seferlerinin devam ettiğini belirterek Venedik'ten hareket eden Macar özel treninin de dün İstanbul'a ulaştığını açıkladı. ORIENT EXPRESS 30 EYLÜL'DE TÜRKİYE'YE GİRECEK Bakan Uraloğlu, merkezi İngiltere'de bulunan Belmond tarafından işletilen Venice Simplon Orient Express'in Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yaptığını belirtti. Uraloğlu, Fransa'dan hareket eden trenin Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Yılın ilk Orient Express seferinin 30 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yaptığını ve 1 Haziran'da ülkeden ayrıldığını anımsatan Uraloğlu, "Yılın ikinci seferini gerçekleştiren Venice Simplon Orient Express, 30 Eylül saat 08.00'de ülkemize giriş yapacak. Tren, aynı gün saat 17.40'ta Bakırköy Gar'a ulaşacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Foto: Resmi Kurum) İSTANBUL'DA İKİ GECE KALACAK Uraloğlu, yolcuların Bakırköy Gar'da indirilmesinin ardından trenin saat 19.10'da boş olarak Halkalı Gar'a hareket edeceğini belirterek, "Trenimiz Halkalı Gar'da iki gece bekleyecek. Gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar'a gönderilecek. Orient Express, 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Gar'dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule'den çıkış yapacak." dedi.