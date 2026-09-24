Trabzon’da iş kazası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde çalışma yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal, ekiplerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Toprak altında kalan Turhal’ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ortahisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ali Turhal, komşusuna ait 3 katlı evin yakınında yamaç arazide beton kırma çalışması yapıyordu. Çalışma sırasında bölgede toprak kayması meydana geldi.
Toprak ve kaya parçalarının altında kalan Turhal için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Ekipler, toprak altında kalan Ali Turhal'a ulaşmak için iş makinelerinin de desteğiyle çalışma başlattı. Yamaç arazide sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda Turhal'ın bulunduğu noktaya ulaşıldı.
Ancak ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Ali Turhal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Heyelanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.
TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği Ortahisar ilçesinde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, haber başlıklarında "heyelan" ifadesinin kullanılmasının olayın doğal afet sonucu meydana geldiği yönünde bir algı oluşturduğuna vurgu yapıldı.
Olayın kişinin çalışma/kazı faaliyeti yürüttüğü sırada toprak kütlesinin göçmesi sonucu meydana geldiği belirtilen açıklamada "Mevcut bilgiler çerçevesinde olayın çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 'Heyelan', 'felaket' ve benzeri doğal afet çağrışımı yapan başlıkların ise olayın gerçek oluş biçimini yansıtmaması nedeniyle düzeltilmesi önem arz etmektedir. Haber metinlerinde de olayın, kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılması rica olunur" ifadelerine yer verildi.