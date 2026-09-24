MSB: Yunanistan Adaları silahlandırmamalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın adaların silahlandırılması konusunda uluslararası hukuka aykırı adımlar atmaması gerektiğini belirtti. Bakanlık, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunacağı bildirildi. Açıklamada, Yunanistan'ın adaları silahlandırmaması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

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