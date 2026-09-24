Kağıthane’de bir apartmana girerek dairelerin kapılarını ve zillerini kontrol ettikleri iddia edilen 2 kadın, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin peşlerinden gelmesi üzerine kaçmaya çalışan kadınlar, apartmanın çıkışını bulamayınca yanlışlıkla bodrum kata indi. Kadınların ev sahibine “Sapık” diye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

23 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre apartmana giren 2 kadın, dairelerde kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için kapıları tek tek kontrol etmeye ve zillere basmaya başladı.

Kadınlardan ikisi, kontrol ettikleri dairelerden birinde ev sahibinin bulunduğunu fark etmedi. Kapı deliğinden dışarıyı gören ev sahibi, kadınları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

"NE İŞİNİZ VAR APARTMANDA?"

Bir süre sonra evinden çıkan ev sahibi, önce komşusunun kapısını çaldı. Yanıt alamayınca kadınların peşinden merdivenlere yöneldi.

Kadınların aşağıya doğru indiğini gören ev sahibi, "Ne işiniz var apartmanda? Aşağı inen kadın kim? Gel buraya, gel" diyerek tepki gösterdi.

Kadınlardan biri ise ev sahibine, "Sen sapık mısın?" diye karşılık verdi. Ev sahibi de "Sen sapıksın. Kimsiniz siz?" diyerek tepki gösterdi.

KAÇARKEN ÇIKIŞI ŞAŞIRDILAR

Ev sahibinin peşlerinden geldiğini gören kadınlar apartmandan çıkmak istedi. Ancak çıkış kapısını bulamayan 2 kadın, yanlış yöne giderek bodrum kata indi.

Kadınların yanlış yere gittiğini fark eden ev sahibi, "Gel gel, yanlış çıktın. Gel, yukarı gel. Kimsiniz?" diye seslendi.

Bunun üzerine kadınlar yeniden merdivenlerden yukarı çıktı. Ev sahibiyle merdivenlerde karşılaşan kadınlardan biri "Deli misin sen?", diğeri ise "Sapık mısın?" diye bağırdı.

Ev sahibi ise kadınlara, "Çık, çık apartmandan. Çık! Hırsız sizi, sapık pislikler" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadınlardan birinin "Sapık mıdır nedir" demesi üzerine ev sahibi "Hırsız" diye karşılık verdi. Kadınlar ise tepki göstermeye devam etti.

KADINLAR KOŞARAK APARTMANDAN ÇIKTI

Yaşanan tartışmanın ardından ev sahibinin apartmandan çıkmaları yönündeki uyarıları üzerine 2 kadın binadan koşarak uzaklaştı.

Kadınların apartmana girmesi, dairelerin kapı ve zillerini kontrol etmesi, ev sahibi tarafından fark edilmeleri ve kaçarken çıkış yerine bodrum kata inmeleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde taraflar arasındaki tartışma ve kadınların apartmandan çıkışı da yer aldı.