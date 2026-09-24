Başkan Erdoğan'dan Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'nda birlik ve beraberlik mesajı! "Müslümanların entegre olması istenmiyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında kardeşlik mesajı vererek "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Madem ki kardeşsek hakkını vermek zorundayız." dedi. Erdoğan dünyada yayılan İslamafobiye ilişkin ise net mesaj vererek "Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta TASC, UID, MÜSİAD ve USCMO tarafından düzenlenen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları ise şöyle;

Sizlerle New York'ta bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına ortak etmek ve istişare etmeyi çok kıymetli buluyorum.

Bu salonda kültürleri aşan muhteşem bir buluşma var. Bu salonda sınırları aşan bir kardeşlik var. Kardeşler birbirine destek olur, birbirlerinin hukukuna riayet eder. Köken, dil, din renk ayrımı yapmazlar. Kendi aralarında duvar örmezler.

"MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN'IN KARDEŞİDİR"

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona yalan söylemez ve sahipsiz bırakmaz. Meselenin özü budur. Madem ki kardeşiz öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız. Bu birlikteliği teşkilatlanmayı ve kalıcı birliğe dönüştürmek gerekir.

Ülkemizle ABD arasındaki dostluğa destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurduğunuz dostluklarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Bu gönül halkası sadece vatandaşlarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşı olmayan ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum .

Dünyanın neresinde olursanız olun başarının sırrı nitelikli eğitimdedir. Türk toplumunun siyasi ekonomik sosyal ve kültürel hayattaki yerini pekiştirmesi gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir eğitim almasına bağlıdır.

İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere 'dur' demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmemesinin yolu buradan geçiyor. Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. biz ise entegrasyona evet asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz.

Kardeşliğimize sıkıca sarılacağız. ABD ara seçimlerinde hakkınızı kullanın. Türkiye'nin ve şahsımızın sizlerin her daim yanınızda olduğumu belirtmek isterim.