Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi işbirliğinde, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı etkinliğe katıldı.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkevi'nden yürüyerek geçen Emine Erdoğan, davete icabet ederek programa katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, BM'nin, kuruluşundan bu yana ülkelerin iyi niyetli işbirliğine ev sahipliği yaptığını anımsatarak, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler üretme idealinin en önemli adreslerinden biri olduğunu söyledi.

Bugün BM ile çocukların esenliği için birlikte çıkacakları bir yolun ilk adımını atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi'ne ve UNICEF'e işbirlikleri için şükranlarını sundu.

"ÇOCUKLAR, ZİHİNLERİNE GÖZ KONULMUŞ HEDEF KİTLEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Emine Erdoğan, bu buluşmayı gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve davetine icabet ederek toplantıyı onurlandıran konuklara teşekkür etti.

Çocukların geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkası, himaye edilmesi gereken en kıymetli emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar, zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler. Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nöro-bilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler." dedi.