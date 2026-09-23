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Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı

Giriş Tarihi:
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Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı

New York'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen üst düzey uluslararası zirvede konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki tahakkümüne dikkat çekerek BM çatısı altında küresel standartlar belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Zirveye katılan devlet başkanları eşleri ve uluslararası temsilciler, Türkiye'nin küresel liderliğine teşekkür yağdırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi işbirliğinde, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı etkinliğe katıldı.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 1

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkevi'nden yürüyerek geçen Emine Erdoğan, davete icabet ederek programa katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, BM'nin, kuruluşundan bu yana ülkelerin iyi niyetli işbirliğine ev sahipliği yaptığını anımsatarak, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler üretme idealinin en önemli adreslerinden biri olduğunu söyledi.

Bugün BM ile çocukların esenliği için birlikte çıkacakları bir yolun ilk adımını atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi'ne ve UNICEF'e işbirlikleri için şükranlarını sundu.

"ÇOCUKLAR, ZİHİNLERİNE GÖZ KONULMUŞ HEDEF KİTLEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Emine Erdoğan, bu buluşmayı gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve davetine icabet ederek toplantıyı onurlandıran konuklara teşekkür etti.

Çocukların geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkası, himaye edilmesi gereken en kıymetli emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar, zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler. Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nöro-bilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler." dedi.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 2

Emine Erdoğan, araştırmaların, ekran maruziyetinin çocuklarda açtığı tahribata dair her gün yeni bir veri sunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat, bunlardan yalnızca birkaçı... Burada amacımız, elbette dijital platformları topyekün bir tehdit olarak kodlamak ya da teknoloji karşıtlığı noktasına savrulmak değil. Ancak teknolojinin bıçak sırtı bir mesele olduğunu da kabul etmek durumundayız. Kendi ellerimizle icat ettiğimiz teknolojinin, kendi amaçlarına hizmet edecek yeni bir insan tipini gözlerimizin önünde icat etmesine seyirci kalamayız. Zira dijital platformlar, çok uzun zamandır yalnızca bir iletişim mecrası değiller. Bireyler kadar toplumları da yönlendiren, hayatın her alanını yeniden tasarlayan güçlü sistemler. Ve ne yazık ki çocuğun iyiliği, kar odaklılıktan ve etkileşimi ne pahasına olursa olsun büyütme hedefinden sonra geliyor. O halde, bu baskıcı sistemlerin, çocuklar üzerindeki tahakkümünü kaldırmak zorundayız."

"EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMAYI, BASİT BİR İRADE MESELESİNE İNDİRGEYEMEYİZ"

Bugüne kadar dijitalleşmenin yan etkilerine karşı bireysel bazda mücadele etmek için herkesin elinden geleni yaptığını belirten Emine Erdoğan, "Fakat karşımızdaki devasa algoritma mimarisiyle daha fazla dijital okuryazarlık ya da ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerle mücadele edilemeyeceğinin de farkındayız. Ekran süresini sınırlamayı, basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu, yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin, dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız. Teknoloji, insanlığın değerlerine yabancı, tanımsız, sınırsız, filtresiz ve görünmez tuzaklarla dolu bir alan haline gelmemelidir. İnsanlığın büyük hikayesinde açılmış yeni ve temiz bir sayfa olmalıdır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, bu hassasiyetleri paylaşan birçok ülkenin, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hukuki ve teknik tedbirler aldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakilen düzenlemeler getirmesi, standartlaşmanın önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz. Bu noktada, farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız. Düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız. Teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeli, çocukların korunmasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız. Şahsen, insanlığın dijital geleceğini ancak bu adımları atarak başıboşluktan kurtarabileceğimize inanıyorum."

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 3

TÜRKİYE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. Türkiye istem tasarımında koruyucu-önleyici, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımı desteklediğine dikkati çekiyor. Güvenli bir dijital dünya güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar. Türkiye bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 4

FIRST LADY'LERDEN TEŞEKKÜR YAĞDI
Belçika Kraliçesi Mathilde: Çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Dr. Fatima Maada Bio: Bizi buraya getiren büyük lider, yüce anneye (Emine Erdoğan) saygılarımı sunmak istiyorum.
Gambiya Devlet Başkanı Adam Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow: Yapay zekâ dünyamızı şekillendirmeye devam ederken, bu yenilik asla çocuklarımızın pahasına olmamalı. Teknoloji şirketleri de daha sıkı güvenlik önlemleri ve sınırlar inşa etmeli.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 5

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic: Çocuklara, günlük yaşamda yollarını bulmayı nasıl öğretiyorsak dijital dünyada da yollarını nasıl bulacaklarını öğretmeliyiz.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun eşi Rachel Ruto: Nairobi ya da Ankara'da bir çocuk, aynı dijital sokakta, pasaporttan bağımsız platformlarda tuzaklarla karşı karşıya. Ortak sorumluluk, ortak eylem anlamına gelmeli.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 6

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene: Dijital dönüşümün ve yapay zekâ devriminin çocukların haklarını ve refahını güçlendirmesi gerekir.
Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye: Her ekranın arkasında bir çocuk, her çocuğun arkasında ise bir gelecek var.
Guatemala Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bernardo Arevalo'nun eşi Dr. Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva: Sayın Emine Erdoğan, bize liderlik ettiğiniz ve bu konunun önemine dikkat çektiğiniz, hepimizi bu ortak amaç doğrultusunda bir araya getirip buluşturduğunuz için teşekkür ederim.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 7
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin eşi Marie Khone Faye: Ankara Bildirisi yolu göstermiştir. Bu etkinlikte kabul edilen sonuçlar bize temel bir gerekliliği hatırlatıyor: Çocukların sesleri duyulmalıdır.
Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın partneri Mirabela Gradinaru: Sayın Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sorun artık yerel değil. Çözüm de artık yalnızca yerel olamaz.
Şili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jose Antonio Kast'ın eşi Maria Pia Adriasola Barroilhet: Sorun çocuklarımızla başlamıyor, bizimle başlıyor.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam: Çocukların zor zamanlarında yapay zekâ kullanımlarında bu mekanizmaların nasıl yanıtlar verdiğinin denetlenmesi gerekiyor.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 8
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin eşi Diana Fox Carney: Sayın Emine Erdoğan, her geçen gün daha da aciliyet kazanan bir konuya dikkat çekme konusundaki liderliğiniz için teşekkür ederim.
UNICEF Çocuk Koruma Direktörü Sheema Sen Gupta: Türkiye, çocukların internet güvenliğini küresel ajandanın üst sıralarına getirmekte öncü rol oynadı.
BM Genel Sekreteri'nin Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid: Sosyal medya şirketlerinin bazı eylemleri suç niteliği taşıyor.

Emine Erdoğan'dan BM'de çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı - 9

BU ÇAĞRI VİCDANLARDA KARŞILIK BULMALI
Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası şu paylaşımda bulundu: 'Adaletin sesi Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum.'

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