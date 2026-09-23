Denetim sırasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine, "Biz güvendiğimiz için alıyoruz" demesi de dikkat çekti.

Ekipler, öğrencilerin alışveriş yaptığı işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit etti.

(Fotoğraf: İHA)

ZABITADAN ÇOCUKLARA UYARI

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyduklarını belirtti.

Avan, çocukların okul çıkışında bu işletmelerden alışveriş yaptığını belirterek ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

"Güven kontrole mani değildir" diyen Avan, denetimlerin önemine dikkat çekti.

"21 GÜN GEÇMİŞ, NASIL 'YENİ BİTMİŞ' DİYORSUNUZ?"

Avan, denetim sırasında tespit edilen ürünle ilgili olarak, "Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünü ve üzerinden 21 gün geçmiş. Nasıl 'yeni bitmiş' diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürü Avan, okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemine vurgu yaptı.