Okul çevresindeki markette skandal! 21 gün geçmiş ürüne “yeni bitmiş” savunması
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde okul çevresindeki işletmelere yönelik gıda denetiminde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peyniri raftan kaldırmayan market işletmecisinin ürünü “yeni bitmiş” diyerek savunması zabıta ekiplerinin tepkisine neden oldu. Denetimde ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.
Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevresinde gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve genel temizlik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.
Ekipler, öğrencilerin alışveriş yaptığı işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit etti.
21 GÜN GEÇMİŞ ÜRÜNE "YENİ BİTMİŞ" SAVUNMASI
Denetim sırasında son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peynirin hala rafta bulunduğu belirlendi. Ürünü raftan kaldırmayan işletme sahibinin, zabıta ekiplerine kendisini "yeni bitmiş" diyerek savunması dikkat çekti. Açıklama üzerine ekipler tepki gösterdi.
Denetim sırasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine, "Biz güvendiğimiz için alıyoruz" demesi de dikkat çekti.
ZABITADAN ÇOCUKLARA UYARI
Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyduklarını belirtti.
Avan, çocukların okul çıkışında bu işletmelerden alışveriş yaptığını belirterek ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
"Güven kontrole mani değildir" diyen Avan, denetimlerin önemine dikkat çekti.
"21 GÜN GEÇMİŞ, NASIL 'YENİ BİTMİŞ' DİYORSUNUZ?"
Avan, denetim sırasında tespit edilen ürünle ilgili olarak, "Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünü ve üzerinden 21 gün geçmiş. Nasıl 'yeni bitmiş' diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Zabıta Müdürü Avan, okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemine vurgu yaptı.