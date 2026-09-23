Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Adli Tıp raporu açıklandı

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.