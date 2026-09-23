Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu! Adli Tıp raporu açıklandı
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.
Kamuoyunda Manifest olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu.
Akış'ın yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmediği belirtildi.
ADLİ TIP İNCELEMESİNDE UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI
Soruşturma kapsamında Tolga Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi.
Yapılan incelemelerde söz konusu örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, savcılık işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler devam ediyor.