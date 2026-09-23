Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türkevi’nde bir araya geldi. Sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok sektörün ele alındığı buluşmada Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı verildi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, New York'taki temasları kapsamında Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra farklı sektörlerdeki iş birliği imkanları değerlendirildi. Sanayi, finans, enerji, ulaştırma, sağlık ve savunma başta olmak üzere birçok alanda mevcut iş birlikleri ve geleceğe yönelik fırsatlar masaya yatırıldı.

Fotoğraf: AA HEDEF: 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde yakalanan ivmenin devam edeceğine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.