Başkan Erdoğan ve Bakan Gürlek ile yapay zekâlı paylaşımlarda bulunmuştu! Mehmet Çakmak tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, WhatsApp durumunda Başkan Erdoğan ve Bakan Gürlek ile yapay zekâ kullanılarak oluşturulan fotoğraflarını paylaşan Mehmet Çakmak, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Çakmak'ın, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu yönünde izlenim oluşturduğu değerlendirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, şüpheli Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarına yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Söz konusu paylaşımlarla Çakmak'ın, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.
KEÇİÖREN'DE GÖZALTINA ALINMASININ ARDINDAN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak, 23 Eylül 2026 tarihinde Keçiören ilçesindeki adresinde nüfuz ticareti ve halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma suçundan gözaltına alındı.
Çakmak, mevcutlu şekilde adli mercilere sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.