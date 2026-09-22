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Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Cemil Acar, emekliliğinin ardından elde ettiği yüksek mal varlığı ve para sebebiyle bir yıldır yargılanıyordu. Bir yıl tutuklu kalan Acar hakkında geçtiğimiz hafta tahliye kararı verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tahliyeye itirazı sonucunda çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda Acar, Aksaray'da yakalanmıştı.

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#Mehmet Cemil Acar #DHMİ
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