FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'dan savcıya skandal sözler: "Seninle bir gün hesaplaşacağız"
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, ifadesi sırasında Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'yi tehdit etti. Altaylı'nın savcıya yönelik sözleri resmi tutanağa geçirilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, sorgu sırasında yargı mensuplarını hedef aldı.
İFADE SIRASINDA SAVCIYI TEHDİT ETTİ
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü sorgu sırasında öfkelenen Altaylı, savcıya yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin!", "Yanlış yoldasın!", "Ben bu ülkenin son 60 yılında varım, sen kimsin?" ve "Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız!" şeklinde tehdit içeren sözler sarf etti.
İFADE SÜRECİNDE KÜSTAH İTHAMLAR
Sorgu odasındaki gerilimin artması üzerine şüpheli ve avukatı, ifade sürecini sabote etmeye çalışarak yargı görevlilerini hedef aldı. Jandarma kolluk personelinin de şahit olduğu sorgu sırasında Enver Altaylı ve avukatı, savcı ve zabıt kâtibine yönelik "Evrakta sahtecilik yapıyorsunuz" ithamında bulundu.
TEHDİTLER RESMİ TUTANAĞA GEÇTİ
FETÖ hükümlüsü Altaylı'nın Başsavcı Vekili'ne yönelik tehditleri ve sarf ettiği hakaretler resmi tutanağa geçirildi. Yaşananların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında "kamu görevlisine tehdit" suçundan resen soruşturma başlattı.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
Daha önce sağlık sorunları gerekçesiyle ifadesi alınamayan FETÖ davası hükümlüsü Enver Altaylı, şüpheli sıfatıyla işlemlerinin tamamlanması amacıyla Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi tamamlanan Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlikçe sorgulanan Enver Altaylı, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.