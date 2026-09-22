Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, sorgu sırasında yargı mensuplarını hedef aldı.

İFADE SIRASINDA SAVCIYI TEHDİT ETTİ

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü sorgu sırasında öfkelenen Altaylı, savcıya yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin!", "Yanlış yoldasın!", "Ben bu ülkenin son 60 yılında varım, sen kimsin?" ve "Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız!" şeklinde tehdit içeren sözler sarf etti.