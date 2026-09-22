COP31'de 10 tema 6 küresel hedef! Murat Kurum açıkladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler’de (BM) COP31 Eylem Gündemi’ni uluslararası kamuoyuna açıkladı. “Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon” ilkeleri üzerine oluşturulan eylem gündeminde 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı yer aldı. Kurum, “COP31 Eylem Gündemimizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek.” dedi.