COP31'de 10 tema 6 küresel hedef! Murat Kurum açıkladı
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler’de (BM) COP31 Eylem Gündemi’ni uluslararası kamuoyuna açıkladı. “Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon” ilkeleri üzerine oluşturulan eylem gündeminde 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı yer aldı. Kurum, “COP31 Eylem Gündemimizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek.” dedi.
COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'nin ayrıntılarını UNFCCC'ye taraf ülkelerin temsilcileriyle paylaştı.
Kurum, "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" ilkeleri üzerine konumlandırılan COP31 Eylem Gündemi kapsamında belirlenen 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktıyı anlattı.
"ORTAK HEDEFLERİMİZİ SOMUT UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRMEK"
Eylem gündeminin temel amacına dikkat çeken Kurum, uluslararası topluma sürecin aktif ortağı olma çağrısında bulundu.
Kurum, "COP31 Eylem Gündemimizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.