Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktardığı öne sürülen yapıya operasyon düzenlendi. 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekalet alıp 15,6 milyar lira haksız kazanç sağladığı değerlendirilen yapıyla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirerek kazanç sağladığı öne sürülen yapıya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te bulunan 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerine geçildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındı. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRENLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen soruşturma, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel bilgilerinin izini ortaya çıkardı.

Soruşturmadaki bulgulara göre kazazedelerin kişisel verileri hukuka aykırı yöntemlerle temin edildi. Bu bilgiler daha sonra belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı.

Bakan Gürlek, operasyonun kapsamını şu sözlerle açıkladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

PARA TRAFİĞİNDE ÇOK SAYIDA MESLEK GRUBU MERCEK ALTINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun incelemelerinde olağandışı nitelikte para transferleri belirlendi.

Para hareketlerinin bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına uzandığı açıklandı.

Gürlek, soruşturmada ortaya çıkarılan para trafiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir."

253 BİN KİŞİDEN VEKALETNAME ALINDI

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birini alınan vekaletnameler oluşturdu. Trafik kazası geçiren vatandaşların ısrarlı biçimde arandığı ve yanıltıcı beyanlarla yönlendirildiği öne sürüldü.

Bu yöntem sonucunda 253 bin kişinin vekaletname verdiği açıklandı. Soruşturma dosyasına yansıyan hesaplamalara göre elde edilen haksız kazanç 15,6 milyar liraya ulaştı.

Soruşturmanın kapsamı Açıklanan bilgi Vekaletname alınan kişi sayısı 253 bin Haksız kazanç iddiası 15,6 milyar TL Hakkında soruşturma başlatılan kişi 825 Arama yapılan avukatlık ofisi 6 Arama yapılan şirket 20 Operasyon düzenlenen il 4

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun adresleri arasında 6 avukatlık ofisi ile 20 şirket yer aldı.

Şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemlerine geçilirken 825 kişi hakkındaki soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü açıklandı. Paylaşımda gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin ayrı bir rakama yer verilmedi.

Bakan Gürlek, operasyon kararına uzanan süreci şöyle aktardı:

"Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır."

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Gürlek, trafik kazalarının kazanç kapısına çevrilmesine ve kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, SEDDK'ye, MASAK'a ve sürece katkı sunan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır. Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."