Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Foto: AFAD - Ekran Görüntüsü)

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Adana'da gerçekleşen deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerinde hissedildi. Açıklamada saha tarama çalışmaların başlatıldığı ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Canlı yayında sarsıntının merkez üssüne ve hissedildiği noktalara dair ilk ayrıntıları paylaşan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Adana'nın Saimbeyli ilçesi Kapaklıkuyu merkez üssü olarak AFAD tarafından belirtildi ve burada saatler 04.02'yi gösterdiğinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tabii ki şunu ifade edelim; Adana merkeze oldukça uzak bir yerden bahsediyoruz. Saimbeyli ilçesi, Adana merkeze en uzak ilçelerden bir tanesi. Bu nedenle Adana merkezde büyük bir korku ve paniğin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bu bölgede yaşayan, yani Saimbeyli ilçesinin özellikle Değirmenciuşağı, Kapaklıkuyu, Halilbeyli gibi mahallelerinde yaşayan insanlarda büyük bir korkunun olduğunu söyleyebiliriz ki Saimbeyli ilçesi aslında sık sık Adana'da depremin meydana geldiği, deprem üreten ilçelerden bir tanesi olduğunu ya da fay hattındaki enerjiyi sık sık deşarj eden bir ilçe... Bu noktada sık sık depremin meydana geldiğini ancak 5 şiddetindeki bir depremden bahsetmiyoruz; 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde depremlerin sıkça yaşandığı ilçelerden bir tanesi." sözleriyle ilk bilgileri aktardı.

"DEPREM ADANA'NIN MERKEZİNE UZAK"

Depremin çevre illerdeki yansımalarını ve derinlik faktörünü aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Aynı zamanda hemen Saimbeyli ilçesinin karşısında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi bulunuyor ki o tarafa baktığımızda özellikle Andırın ilçesinin Çiğşar ve Çokak gibi mahallelerinde de bu depremin hissedildiğini söyleyebiliriz. Yine Adana'nın diğer ilçeleri Feke, Kozan, Tufanbeyli ilçeleri ve Kayseri'de de depremin hissedildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki derinlik olarak 7 kilometrelik bir derinliğe sahip. Bu da yüzeye yakın bir noktada olmasından dolayı aslında depremin şiddetinden öte yeryüzüne yakın bir noktada olduğu için aslında depremin şiddetini de bu noktada daha da etkilediğini söyleyebiliriz. Yani yeryüzüne daha yakın olduğu için daha fazla paniğin olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI VE YIKIM İHBARI BULUNMUYOR Bölgedeki yapı stoğu ve son saha taramaları hakkında bilgi vermeyi sürdüren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Tabii ki 5 şiddetindeki deprem büyük bir deprem ve yeryüzüne de yakın bir noktada, derinlik olarak da 7 kilometrede meydana gelmesinden dolayı sarsıntıyla birlikte geniş bir alanın şu anda bu korku ve paniği yaşadığını ve özellikle de saat 04.02'de meydana gelmesiyle birlikte birçok insanın yatağında bu depremi yaşadığını söyleyebiliriz. Zira 6 Şubat depremlerinin büyük bir travma oluşturmuştu bu bölgede ve hâlâ da o travma tüm Türkiye'den silinmedi. AFAD ekipleri bölgede şu anda gelen ihbarları değerlendiriyor; bir can kaybından bahsetmiyoruz, herhangi bir yaralı yok şu anda. İlerleyen saatlerde tabii ki manzara değişebilir, bu anlamda şu anda bölgede arama, tarama ve özellikle de ihbara dayalı çalışmaların AFAD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz." sözleriyle durumu özetledi.

SON DEPREMLER LİSTESİ