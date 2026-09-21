Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde New York'ta kapsamlı bir diplomasi ve tanıtım atağı başlatılırken Türkevi'nden Times Meydanı'na uzanan teknolojik sergiler, dev LED gösterileri ve kritik uluslararası zirvelerle Türkiye'nin küresel iklim liderliği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede BM'nin en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlık süreci New York'ta tanıtılıyor. BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olan eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bir dizi programa katılacak. Başkan Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak.

TÜRKEVİ VE TIMES MEYDANI'NDA COP31 TANITIMI Diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta kapsamlı bir program hazırlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin yer aldığı "Dünyanın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim için Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türkevi binasına asıldı. Times Meydanı ve BM güzergâhı boyunca dolaşan COP31 temalı, LED ekranlarla donatılmış kamyonlar da büyük ilgi gördü. Giydirilmiş kamyonetler hafta boyunca COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında taşıyacak. TÜRKEVİ'NDE KONUKLARI COP31 MASKOTU KARŞILAYACAK Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar da gerçekleştirilecek. Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay bir sunum yapacak. Türkevi'ndeki "Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE" temalı sergide yapay zekâdan ses ve mapping uygulamalarına, immersive gösterilerden sanat enstalasyonlarına kadar çok katmanlı bir deneyim sunulacak. SCOPE (kapsam) başlığı altında gerçekleştirilecek COP31 Türkiye sergisi, giriş katta yer alan Caretta AI-COP31 maskotu deneyim alanıyla başlayacak. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye'nin COP31 maskotu Caretta'nın yapay zekâ destekli LED uygulaması, ziyaretçilerle etkileşimli bir deneyim oluşturacak. Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı'nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerin kullanıldığı interaktif fotoğraf deneyimi sunulacak.

ÜÇ BOYUTLU ANTALYA EXPO "COP31 Alanı 3D Maketi" bölümünde, sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının üç boyutlu maketi üzerinde mapping uygulaması gerçekleştirilecek. Uygulamayla Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarılacak. Giriş katta bulunan COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlardaki hareketli içeriklerle anlatılacak. LET'S COP - TÜRKİYE'NİN İKLİM YOLCULUĞU 6. katta yer alan Steteskop Alanı'nda, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının "sesini dinleme" fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer alacak. Periskop-DIVE DEEP Alanı'nda konukların deniz ve okyanusların derinliklerine inecekleri, su altı ekosistemlerinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşacakları bir deneyim alanı bulunacak. 7. kattaki Mikroskop Alanı'nda toprak ve tarım üzerindeki iklim baskısı, Gökhan Doğan'ın "Ata Tohumu" enstalasyonu üzerinden ele alınacak. Aynı kattaki Teleskop Alanı'nda ise iklim değişikliği, sera gazı salımları ve küresel ısınma gibi küresel ölçekteki konular, teleskop uygulaması üzerinden ziyaretçilere aktarılacak. Türkevi'ndeki serginin final bölümünde yer alan LET'S COP - Türkiye'nin İklim Yolculuğu Alanı'nda, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinden anlatılacak. Başkan Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın ve COP31 Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un uluslararası düzeydeki çalışmalarından görüntüler ile Bakanlığın icraatları da sunulacak.