Öğrenciler Gazzeli akranlarına destek için uçurtma uçurdu

Gazze'de 3 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren çocuklara destek amacıyla İstanbul'da uçurtma etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında, Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ümraniye Halkbank Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halkbank Ortaokulu Müdürü Göncer Demiryülek yaptığı konuşmada, "Maalesef 2023'ten bu yana sistematik bir zulme uğrayan Gazze'de katil İsrail devleti tarafından uçurtmaları vurulan çocuklarımız var. Tüm okulların bombalandığı Gazze'de mezun olamayan öğrencilerimiz var. Çocukların ölmediği, toplumun huzur içinde yaşadığı bir dünyayı Allah hepimize nasip etsin." diyerek öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür etti. Program, öğrencilerin hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.