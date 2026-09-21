Oyuncu Sedat Savtak "Kozinoğlu" ifadesi verecek!

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran Sedat Savtak "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verecek.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kaşifoğlu' karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

SEDAT SAVTAK "BİLGİ SAHİBİ" SIFATIYLA İFADE VERECEK

Yürütülen soruşturmaya dair sıcak bilgileri adliye önünden aktaran A Haber muhabiri Kadir Mercan, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinde, daha doğrusu Kurtlar Vadisi'nin Pusu bölümündeki dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bugün ya da yarın ifade vermesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Gözaltı süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Kadir Mercan, "Biliyorsunuz ki gözaltına alınan isimler vardı, onların ifade işlemleri bugün devam ediyor. Adli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yarın itibarıyla ifade vermesi bekleniyor." sözleriyle süreci aktardı.