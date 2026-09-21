İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeki 98 metre uzunluğundaki ANI STAR isimli kuru yük gemisi, Kandilli açıklarında makine arızası yaşadı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki römorkörle Büyükdere Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.

İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan ANI STAR isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

İKİ RÖMORKÖRLE BÜYÜKDERE'YE ÇEKİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 98 metre uzunluğundaki gemi için İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

ANI STAR, Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörleri tarafından yedeklenerek Büyükdere Demir Sahası'na çekildi. Kuru yük gemisi, kurtarma çalışmasının ardından bölgede güvenli biçimde demirletildi.