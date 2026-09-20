Washington'da sağlık zirvesi! Bakan Memişoğlu ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü: İş birlikleri masada

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Robert Francis Kennedy Jr. ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeli kapsamında yürütülen çalışmalar ile ABD’nin sağlık politikaları ele alınırken, iki ülke arasında geliştirilebilecek sağlık projeleri ve iş birlikleri değerlendirildi.