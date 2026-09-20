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Washington'da sağlık zirvesi! Bakan Memişoğlu ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü: İş birlikleri masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Washington'da sağlık zirvesi! Bakan Memişoğlu ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü: İş birlikleri masada

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Robert Francis Kennedy Jr. ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeli kapsamında yürütülen çalışmalar ile ABD’nin sağlık politikaları ele alınırken, iki ülke arasında geliştirilebilecek sağlık projeleri ve iş birlikleri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD resmî ziyaretinin üçüncü gününde (18.09.2026 Cuma) Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Washington'da sağlık zirvesi! Bakan Memişoğlu ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü: İş birlikleri masada - 1

Görüşmede Sağlıklı Türkiye Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli kapsamında Türkiye'de yürütülen çalışmalar aktarıldı ve ABD'deki sağlık politikaları hakkında bilgi alındı.

Washington'da sağlık zirvesi! Bakan Memişoğlu ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü: İş birlikleri masada - 2

Daha sonra iki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

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