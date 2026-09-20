Çocuklarda ekran bağımlılığı yemek saatlerini tehlikeye atıyor! Uzmanlar uyardı: Doyma hissini bitiriyor, obeziteye yol açıyor

Günümüzde pek çok ebeveyn için çocuklarına ekran karşısında yemek yedirmek, harcanan zamanı azaltıp anlık krizleri çözse de bu alışkanlığın beraberinde getirdiği tehlike giderek büyüyor.

Konuya ilişkin ATV Haber'e değerlendirmelerde bulunan Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin, " Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne 'Artık yeter, doydum' sinyali gitmeye başlar. Ancak çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir. Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ekran eşliğinde yemek yemenin ilerleyen yaşlarda kronik sorunlara yol açabileceğini belirten Çocuk Gelişimi Uzmanı Banu Yapıcı, " Bu durum, ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir. Sofrayı daha eğlenceli hale getirin. Espriler yapın, geçmişten hikâyeler anlatın, anılarınızı paylaşın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

AİLELER İKİYE BÖLÜNDÜ: "EKRAN YOKSA KIYAMET KOPUYOR"

Ekran başında yemek yeme alışkanlığı, anne babalar arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Çocuğunun ekran olmadan yemek yemediğini belirten bir anne, "Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir. Eee, çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet, daha hızlı yiyorlar." şeklinde konuştu.

Sofrada ekrana kesinlikle karşı olduğunu belirten bir baba ise "Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor. Yemeğe odaklanamıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun yediği yemeğin tadını almasını istediğini belirten başka bir anne, "Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde." sözleriyle düşüncelerini aktardı.