Fon soruşturmasında yeni gelişme! İş insanı Nihat Kırmızı'ya gözaltı | Pusula Holdingten İsviçre'ye milyonlarca euroluk transfer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Soruşturmada ayrca iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.