Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Özfatura’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.