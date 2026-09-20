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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Özfatura’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İzmir'de iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan 83 yaşındaki Burhan Özfatura, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Evinde rahatsızlanan Özfatura'nın ani kalp durması geçirdiği belirlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilen Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Burhan Özfatura'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor - 1

Çalıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir."

Çalıkoğlu, Özfatura'nın sağlık durumunun Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edildiğini belirterek tedavi sürecinin uzman hekimler ve sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

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