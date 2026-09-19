Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı programda Suriye'den Gazze'ye, Mekke İttifakı'ndan Ege'deki gelişmelere, Karadeniz'deki savaştan Terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, yapay zekanın da artık ulusal güvenlik meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Entegrasyon sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Fidan, taraflarda sürecin kontrollü şekilde ilerletilmesine yönelik bir arzu gördüklerini, ancak süreç tamamlanana kadar dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye arasında 911 kilometrelik sınır bulunduğuna dikkat çeken Fidan, Suriye'deki istikrar, barış, huzur ve kalkınmanın Türkiye açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Fidan, görüşmelerde bölgesel istikrar, riskler, entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil çok sayıda konunun ele alındığını söyledi.

(Foto: AA)

"TÜRKİYE, PROVOKASYONLARA GELECEK BİR DEVLET DEĞİL"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerine ilişkin konuşan Fidan, Netanyahu'nun içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek ve kendisini vazgeçilmez göstermek için arayış içinde olduğunu söyledi.

Türkiye düşmanlığının da bunun bir ürünü olduğunu belirten Fidan, "Netanyahu, siyasi konumunu ve iktidarını korumak için Türkiye'yi tehdit olarak gösteriyor. Ancak bunu hafife almıyoruz; İsrail'in söylem, tavır ve bölge ülkeleriyle askeri iş birliklerini yakından takip ediyoruz. Türkiye bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek devlet değil." dedi.

Fidan, İsrail'in barışa, saygıya ve işbirliğine dayalı bir politika izlemesini umduklarını belirterek, aksi durumda İsrail'in yalnızlaşacağını ve bunun bedelinin bölgeyle birlikte ödeneceğini ifade etti.

MEKKE İTTİFAKI'NDA "GÜÇLÜ İRADE" VURGUSU

Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki gerilim ve Husilerin saldırılarına ilişkin de konuşan Fidan, bölgedeki krizin giderek daha karmaşık hale geldiğini söyledi.

ABD-İran görüşmelerinde son aylarda bir tıkanma yaşandığını belirten Fidan, yeni tekliflerin kabul edilmesini umduklarını ifade etti. Krizin ekonomik yansımalarının artık tolere edilebilir seviyeyi geçtiğini söyledi.

Mekke İttifakı'nın durumuna ilişkin ise Fidan, "Çok güçlü bir irade var, hızla ilerliyoruz." dedi. İttifakın bölge ülkelerine açık olduğunu belirten Fidan, oluşumun bölgesel sorunlara bölgesel çözüm getirme arayışından çıktığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ciddi saldırılar olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin müttefiklik anlaşması kapsamında dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Fidan, askeri ihtiyaçların özellikle belli teknik konularda ortaya çıkması halinde bunları karşılama konusunda sorun yaşanmayacağını da belirtti.

"MEKKE İTTİFAKI OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR PLATFORM OLACAK"

Mekke İttifakı'nın kağıt üzerinde kaldığı yönündeki yorumlara da yanıt veren Fidan, "Buna biz gülüp geçiyoruz." dedi. Türkiye'nin 1952'den beri NATO üyesi olduğunu hatırlatan Fidan, Mekke İttifakı'nın "çok oyun değiştirici bir platform" olacağını söyledi.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞTE TIKANMA

Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilemediğini söyledi.

Hamas tarafının üzerine düşenleri zor da olsa yaptığını belirten Fidan, İsrail'in ise yeni talepler getirdiğini ifade etti. İnsani yardım konusunda istenilen hızda adım atılmadığını söyleyen Fidan, barınma konularının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. İsrail'in bazı barınma malzemeleri ve prefabrik yapıların Gazze'ye girişine izin vermediğini ifade etti.

KARADENİZ'DE TAHIL ÖNCELİĞİ

Karadeniz'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Fidan, savaşın kalıcı bir sonuç üretmesi için mevcut şartlarda bunun biraz zor göründüğünü söyledi.

Türkiye'nin iki tarafa da bir teklif gönderdiğini ve cevap beklediğini belirten Fidan, birinci önceliğin tahılın Karadeniz'den çıkarılması olduğunu ifade etti.

EGE MESAJI: "MACERACI ADIMLARA GİTME NİYETİ OLURSA..."

Yunanistan'ın Ege sorunları bağlamındaki açıklamalarını da değerlendiren Fidan, Yunanistan iç siyasetinde Türkiye faktörünün bulunduğunu söyledi.

Mevcut hükümetle sorunların çözümü konusunda bir anlayış birliğine ulaştıklarını belirten Fidan, seçim atmosferi nedeniyle Türkiye karşıtı dilin daha fazla kullanılabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin resmi olarak ortaya konulan tutuma baktığını söyleyen Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hassas durumda olduğunu belirtti.

Fidan, "Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz." dedi. Başkan Erdoğan'ın her gelen hükümetle konuşarak meseleleri çözmek istediğini gösterdiğini belirten Fidan, "Maceracı adımlara gitme niyeti olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor." ifadelerini kullandı.

BM GENEL KURULU MESAJI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara ilişkin de bilgi veren Fidan, Erdoğan'ın dünya sorunlarına Türkiye'nin bulunduğu yerden getirdiği çözüm önerilerini anlatacağını söyledi.

Fidan, insanlık değerleri temelinde çözüme vurgu yapılacağını belirterek, yapay zeka konusunda da insanlığın gelecekteki riskleri önceden görerek ortak adım atması gerektiğine ilişkin mesaj verileceğini ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" DİYARBAKIR'DA YANKI BULDU

Diyarbakır ziyaretine ilişkin de konuşan Fidan, "Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede yankı bulduğunu gördüm." dedi. Farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Fidan, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kuzey Irak'taki silah bırakma sürecine ilişkin de konuşan Fidan, ne Suriye'nin ne de Irak'ın silahlı grupların faaliyet göstermesine izin verdiğini söyledi. Fidan, bunun Terörsüz Türkiye sürecini tamamlayan bir nokta olduğunu belirterek, "Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve kalıcı olarak gündemimizden çıkarırız." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN YAPAY ZEKA MESAJI

Programda yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, ABD'nin teknolojinin etkilerini görmeye başladığını ve teknolojinin olumlu ve zararlı yönlerini tartıştığını söyledi.

Türkiye'nin de bu konuda bir seferberlik ilan etmesi gerektiğini belirten Fidan, ABD ve Çin'in kendilerini yeni bir çağa hazırladığını ifade etti.

Yapay zekanın çok fazla alana gireceğini belirten Fidan, bu teknolojinin sıradan bir teknolojik rekabet olmadığını, ulusal güvenlikle ilgili bir konu olduğunu söyledi.

Fidan, büyük veri merkezlerinin kurulması konusunda bölge ülkeleriyle birlikte adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Çok yukarıdan bakmamız gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.