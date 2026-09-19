Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidiyor. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesi kentte hazırlıklar sürerken, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme de diplomasi trafiğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Türkevi önünden canlı yayında kritik bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Dünya liderleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 81'nci Dönem Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler'de buluşacaklar. Biz de Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceği ve kalacağı Türkevi'nin önündeyiz. Genel Kurul görüşmeleri 22 Eylül Salı günü başlayacak ve ilk günün en dikkat çekici diplomasi trafiğinden biri şüphesiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanacak" sözleriyle zirvenin önemini vurguladı. Sapmaz, geçici programa göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 2'nci, Başkan Erdoğan'ın ise 4'üncü konuşmacı olarak aynı sabah BM kürsüsüne çıkacağını ve iki liderin aynı oturumda bulunacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan (Foto: Ahaber.com.tr Arşiv)

MASADA KRİTİK DOSYALAR: İRAN, SURİYE VE F-35 GÜNDEMİ

Liderler masasında görüşülecek hayati başlıklara değinen İrfan Sapmaz, "Peki Trump-Erdoğan masasında neler olabilir? En sıcak dosya İran savaşı hiç şüphesiz ve savaş sonrasında Orta Doğu'da kurulacak yeni güvenlik dengesi. İkinci önemli başlık Suriye ve İsrail; Washington'la Ankara'nın Suriye'nin geleceği ve bölgesel güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Üçüncü dosya ise savunma ilişkileri olacak. Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi, S-400 nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği uzun süredir gündemde" ifadelerini kullandı. Bölgedeki diğer aktörlerin programını da aktaran Sapmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Eylül Perşembe sabahı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ise 23 Eylül'de BM kürsüsüne çıkacağını aktardı.

TÜRKEVİ'NDE 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' VE COP31 VURGUSU

Türkevi binasına asılan dev tanıtım afişini ekrana getirmek isteyen Sunucu Merve, "İrfan, Türkevi'ne asılı pankartı gösterebilir misin? Orada bir şey yazıyor, izleyicilerimize gösterebilir misin?" sorusunu yöneltti.

Türkevi'nin üzerindeki dev panoya dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği ile ilgili kocaman bir tabelasını görüyoruz burada. Türkiye Antalya COP31 diyor. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili dünyanın birleştiği bir merkez olduğu yönünde bir mesaj var burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce yaptığı bir konuşmadan fotoğrafı kullanılmış vaziyette" sözleriyle Türkevi'nin BM zirvesi boyunca üstleneceği vitrin rolünü anlattı. Sapmaz, New York'ta güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ve Times Meydanı başta olmak üzere kentin tamamında büyük bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

DURAN DUYURDU: BAŞKAN ERDOĞAN 20-23 EYLÜL'DE ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirtti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUN GEÇECEK

Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılacağı çeşitli programlara iştirak etmesinin öngörüldüğü belirtildi.