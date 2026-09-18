Hakkında gözaltı talimatı verilen Türkşad Kunthan Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı! İfadesi ortaya çıktı

HSK tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından hakkında gözaltı talimatı verilen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, Tekirdağ Adliyesi’nde ifade verdi. “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe, hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Uçuk’un savcılık ve mahkemedeki savunmasının tüm ayrıntıları ortaya çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/18547 sayılı soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla ifade veren Türkşad Kunthan Uçuk, 7 Eylül 2026 tarihli kararnameyle Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına tayin edildiğini belirtti.

Soruşturmaya konu olan videoyu, eski eşi Kübra Tanış ile WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini öne süren Uçuk, "Bu video sadece tarafım ile Kübra Tanış arasında gerçekleşen, sadece ikimizin yer aldığı konuşma içeriğinde paylaşılan bir videodur" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Uçuk, videonun kamuya açık herhangi bir sosyal medya mecrasında yer almadığını savundu.

"ANLIK SİNİRLE ÇEKTİM, HÂKİM VE SAVCILARA YÖNELİK DEĞİLDİ"

Görüntülerdeki ifadelerin meslektaşlarına yönelik olmadığını öne süren Uçuk, "Kesinlikle mensubu olduğum ve şerefle yapmakta olduğum Cumhuriyet savcılığı ve hâkimlerimize yönelik herhangi bir hakaret niyeti taşıyan bir video değildir" ifadelerini kullandı.

Eski eşinin kışkırtıcı mesajları üzerine anlık öfkeyle videoyu kaydettiğini savunan Uçuk'un dosyasına giren teknik inceleme raporunda ise videonun 30 Ekim 2025 tarihinde çekildiği bilgisi yer aldı. Telefon ve WhatsApp incelemelerinde, videonun eski eşi Kübra Tanış'ın "suç duyurusunda bulunacağım" mesajının ardından kaydedilip gönderildiğinin belirlendiği zapta geçirildi.

"BASINA BEN SERVİS ETMEDİM" DİYEREK ESKİ EŞİNİ SUÇLADI

Görüntülerin kamuoyuna kasıtlı olarak sızdırıldığını öne süren Uçuk, "Bu videoyu kesinlikle ben yayınlamadım. Herhangi bir basın sitesine servis etmedim" sözleriyle savunma yaptı.

Görüntülerin 18 Eylül 2026 tarihinde basına servis edilmesinin zamanlamasına dikkat çeken Uçuk, bunun Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava ile 22 Eylül 2026'da yapılacak velayet duruşması öncesinde şahsını yıpratmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

Uçuk'un avukatı da yazışma kayıtlarının incelenmesi halinde videonun müvekkili tarafından yayılmadığının görüleceğini belirterek suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savundu.

MAHKEMEDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Savcılık sorgusunun ardından "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında karar verildi.

Dosyadaki delilleri değerlendiren mahkeme, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığını belirtti. Tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasının ölçülü olacağına hükmeden hâkimlik, CMK'nin 109/3-a maddesi uyarınca Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Hâkimlik ayrıca, karara uyulmaması halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceği konusunda ihtarda bulundu. Soruşturmanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.