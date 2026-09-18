16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahla ateş açan kişinin K.D. olduğunu belirledi.

KALAŞNİKOFU KOLTUK SÜNGERİNE GİZLEMİŞLER

Polis ekiplerinin çalışması sonucu K.D. yakalanırken, olay sırasında yanında B.D. ve D.Ç.'nin de bulunduğu belirlendi. K.D.'nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda kullanılan silahın bulunması için çalışma yapan ekipler, kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada ele geçirdi. Silahın koltuk süngeri kesilerek içerisine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya konulduğu tespit edildi.

Kalaşnikofa el konuldu.

POLİS EKİPLERİ YENİ BİR OLAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bölgede devriye görevi yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, akaryakıt istasyonu önünde şüpheli hareketlerde bulunan B.S.'yi durdurdu.

B.S.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, görevli polislere direndikleri belirtilen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.