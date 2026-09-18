Önen, "Üç tane sabit kanat projesi var: Hürkuş, Hürjet ve KAAN. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde Hürjet'le jet tipine, akabinde de KAAN uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuş'lar." İfadelerini kullandı.

HÜRKUŞ-2'nin Türk havacılığındaki kritik rolüne dikkat çeken Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, A Haber'e yaptığı açıklamada millî uçağın KAAN ve HÜRJET pilotlarının yetiştirilmesinde önemli bir basamak olacağını vurguladı.

"CİRİT VE UMTAS İLE DONATILACAK, MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK"

Hürkuş-2'nin filoya katılmasıyla eğitim temposunun artacağını ve maliyetlerin önemli ölçüde düşeceğini belirten Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, şu ifadeleri kullandı:

"Hürkuş envantere girdikten sonra bizim eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu artıracağız; bu, daha fazla pilot yetiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz. Yakın hava desteği için Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla donatılabilir. Aynı zamanda üzerine yüklenecek aviyoniklerle keşif ve gözetleme görevlerinde de Hürkuş'larımız vazife görebilir."

Önen, Hürkuş-2'nin böylece hem pilot eğitiminde hem de muharebe sahasında farklı görevler üstlenebileceğini belirtti.