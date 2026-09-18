Göklerin yeni muhafızı için geri sayım! HÜRKUŞ-2 Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor
Türk savunma sanayisinin gurur projelerinden yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, gökyüzündeki son testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen ve birkaç gün içinde düzenlenecek törenle teslim edilmesi beklenen milli uçak, gök vatanın teminatı olacak 5. nesil savaş uçağımız KAAN ve HÜRJET'in pilotlarını tamamen yerli ve milli imkanlarla yetiştirecek.
Askerî tip sertifikasını alarak rüştünü ispatlayan HÜRKUŞ-2, envantere girmeden önceki son uçuşunu üst düzey katılımla gerçekleştirdi.
GÖKYÜZÜNDE KRİTİK TEST: ZİRVEDEKİ İSİMLER KOKPİTE GEÇTİ
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, yerli hava aracının kokpitine geçerek Hürkuş-2 ile test uçuşu gerçekleştirdi.
"KAAN VE HÜRJET İÇİN ÇOK İYİ BİR OKUL OLACAK"
HÜRKUŞ-2'nin Türk havacılığındaki kritik rolüne dikkat çeken Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, A Haber'e yaptığı açıklamada millî uçağın KAAN ve HÜRJET pilotlarının yetiştirilmesinde önemli bir basamak olacağını vurguladı.
Önen, "Üç tane sabit kanat projesi var: Hürkuş, Hürjet ve KAAN. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde Hürjet'le jet tipine, akabinde de KAAN uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuş'lar." İfadelerini kullandı.
"CİRİT VE UMTAS İLE DONATILACAK, MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK"
Hürkuş-2'nin filoya katılmasıyla eğitim temposunun artacağını ve maliyetlerin önemli ölçüde düşeceğini belirten Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, şu ifadeleri kullandı:
"Hürkuş envantere girdikten sonra bizim eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu artıracağız; bu, daha fazla pilot yetiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz. Yakın hava desteği için Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla donatılabilir. Aynı zamanda üzerine yüklenecek aviyoniklerle keşif ve gözetleme görevlerinde de Hürkuş'larımız vazife görebilir."
Önen, Hürkuş-2'nin böylece hem pilot eğitiminde hem de muharebe sahasında farklı görevler üstlenebileceğini belirtti.