Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evin avlusuna giren bozayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avluda yiyecek arayıp karnını doyuran ayı uzun süre bölgeden ayrılmayınca, evine gelen vatandaş aracından çıkamadı. Ayının gitmesini araç içinde bekleyen vatandaşın yaşadığı ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkamış'ta yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar bu kez bir evin avlusuna girdi. Gece saatlerinde avluya giren iri cüsseli bozayı, çevrede yiyecek aramaya başladı.

Bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran ayı, ardından avluda dolaşmayı sürdürdü. Bozayının avludaki rahat tavırları dikkat çekerken, aynı sırada evine gelen vatandaş ise ayıyla karşılaşmamak için aracından inmedi.

AYI AVLUDA, VATANDAŞ ARAÇTA BEKLEDİ

Evine geldiğinde avluda bozayıyı gören vatandaş, güvenliğini riske atmamak için aracını terk etmedi. Ayının avludan çıkmasını bekleyen vatandaş ile bozayı arasında ilginç bir bekleyiş yaşandı.

Bozayı avluda yiyecek arayıp bulduklarını yerken, vatandaş da direksiyon başında bekledi. Bir süre sonra ayı avludan ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan sıra dışı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bozayının avluda dolaştığı, yiyecek aradığı ve bulduğu yiyecekleri tükettiği görülüyor.

Sarıkamış'ta doğal yaşam alanlarından yerleşim bölgelerine inen bozayılar zaman zaman mahallelerde ve evlerin çevresinde görülüyor. Özellikle yiyecek arayan ayıların yerleşim yerlerine yaklaşması vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor.

Bu kez ise bozayının bir evin avlusuna kadar girmesi dikkat çekti. Ayı avludan ayrılana kadar aracında bekleyen vatandaşın yaşadığı "kim önce çıkacak" anları ise kameraya yansıdı.