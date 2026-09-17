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Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu!

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede TIR'ı sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürerken, TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Saat 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen yangında seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın TIR'ın tamamını sardı.

BAHÇEŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TIR YANGINI

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, güvenlik amacıyla TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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#TEM Otoyolu #Yangın
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