Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hâle getirmeye devam ettiklerini belirtti. Noterliklerin hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşların işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle vatandaş odaklı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."