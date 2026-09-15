Fethiye’de aile faciası! Baba asılı halde, 2 çocuğu yatağında ölü bulundu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde kan donduran bir manzara ile karşılaşıldı. İş yeri sahibi 37 yaşındaki E.G. asılı halde, 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ise yataklarında ölü bulundu. Baba ve çocuklarının kesin ölüm nedeni adli incelemeler sonucu netleşecek.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu. Olay, 15 Eylül sabahı saat 08.30 sıralarında Fethiye'nin Yeni Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.
İş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kapının zorlanarak açılmasının ardından yapılan kontrolde 37 yaşındaki iş yeri sahibi E.G. asılı halde görüldü.
İş yerindeki E.G.'nin çocukları olduğu belirtilen 10 yaşındaki H.G. ile 6 yaşındaki H.G. de yataklarında hareketsiz halde bulundu.
BABA VE İKİ ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışma başlattı.
Baba ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni ile olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.