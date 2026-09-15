Fethiye’de aile faciası! Baba asılı halde, 2 çocuğu yatağında ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde kan donduran bir manzara ile karşılaşıldı. İş yeri sahibi 37 yaşındaki E.G. asılı halde, 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ise yataklarında ölü bulundu. Baba ve çocuklarının kesin ölüm nedeni adli incelemeler sonucu netleşecek.