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Şanlıurfa’daki KPSS oturumunda 392 adaya eş değer sınav kararı: İncelemenin ayrıntıları açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şanlıurfa’daki KPSS oturumunda 392 adaya eş değer sınav kararı: İncelemenin ayrıntıları açıklandı

ÖSYM, 6 Eylül'de Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin incelemesini tamamladı. Kampüsteki 150 salonun 22'sinde mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit edildi. Bu salonlarda sınava giren 392 aday için eş değer sınav kararı alındı.

ÖSYM, Şanlıurfa'daki 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 392 adayı ilgilendiren yeni bir karar aldı. Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulu, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla bu salonlarda sınava giren adaylara eş değer sınav yapılmasını kararlaştırdı. Karar yalnızca inceleme kapsamında belirlenen adayları kapsıyor, duyuruda yeni sınav tarihine yer verilmedi.

ÖSYM, 6 Eylül’de uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin inceleme sonucunu kamuoyuyla paylaştı. (Görseller: ÖSYM ve A Haber Foto Arşiv)ÖSYM, 6 Eylül’de uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin inceleme sonucunu kamuoyuyla paylaştı. (Görseller: ÖSYM ve A Haber Foto Arşiv)

2026-KPSS LİSANS OTURUMU 6 EYLÜL'DE UYGULANDI

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 145 merkezdeki 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda uygulandı.

ULAŞIM SORUNU NEDENİYLE SINAV SAATİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

ÖSYM açıklamasına göre; sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede trafik kazası yaşanması, adayların sınav binalarına ulaşmasını zorlaştırdı.

Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü, çok sayıda adayın sınava yetişemeyebileceğini tespit etti. Mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilgili binalardaki sınavın 30 dakika ertelenmesi talebi, ÖSYM Sınav Günü Masasına iletildi.

ÖSYM, mevzuat hükümleri ile geçmiş karar ve uygulamaları değerlendirerek Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına giriş süresini 30 dakika uzattı. Sınavın başlama saati 10.45 olarak uygulandı. Bu süreçte sınav gizliliği ve güvenliğinin korunduğu belirtildi.

Şanlıurfa’daki ulaşım sorunu nedeniyle Osmanbey Kampüsü’nde sınav binalarına giriş süresi 30 dakika uzatıldı ve sınav saat 10.45’te başladı.Şanlıurfa’daki ulaşım sorunu nedeniyle Osmanbey Kampüsü’nde sınav binalarına giriş süresi 30 dakika uzatıldı ve sınav saat 10.45’te başladı.

KAMERA KAYITLARI VE TUTANAKLAR İNCELENDİ

Sınavın ardından uygulamanın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülürken bina ve salon tutanakları ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Sınav binalarının giriş kameraları ile salonlardaki kamera kayıtları da her aday için ayrı ayrı incelendi.

Kamera kayıtları ile tutanakların incelenmesi sonucunda 150 sınav salonunun 22’sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.Kamera kayıtları ile tutanakların incelenmesi sonucunda 150 sınav salonunun 22’sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

22 SALONDA MEVZUATA AYKIRI UYGULAMA BELİRLENDİ

İnceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı sınav uygulamaları yapıldığı tespit edildi. Söz konusu salonlarda toplam 392 aday sınava girdi.

ÖSYM, kararın adayların haklarının korunması ile adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla alındığını bildirdi.

ÖSYM Yönetim Kurulu, bu salonlarda sınava giren 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verdi.ÖSYM Yönetim Kurulu, bu salonlarda sınava giren 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verdi.

392 ADAYA EŞ DEĞER SINAV YAPILACAK

ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararıyla inceleme kapsamında belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılması kararlaştırıldı.

Duyuruda eş değer sınavın uygulanacağı tarihe ve sınav sürecine ilişkin ek takvime yer verilmedi.

#2026 KPSS #Ösym
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