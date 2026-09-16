ÖSYM, Şanlıurfa'daki 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 392 adayı ilgilendiren yeni bir karar aldı. Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulu, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla bu salonlarda sınava giren adaylara eş değer sınav yapılmasını kararlaştırdı. Karar yalnızca inceleme kapsamında belirlenen adayları kapsıyor, duyuruda yeni sınav tarihine yer verilmedi.

ÖSYM, 6 Eylül’de uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin inceleme sonucunu kamuoyuyla paylaştı. (Görseller: ÖSYM ve A Haber Foto Arşiv)

2026-KPSS LİSANS OTURUMU 6 EYLÜL'DE UYGULANDI

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 145 merkezdeki 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda uygulandı.

ULAŞIM SORUNU NEDENİYLE SINAV SAATİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

ÖSYM açıklamasına göre; sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede trafik kazası yaşanması, adayların sınav binalarına ulaşmasını zorlaştırdı.

Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü, çok sayıda adayın sınava yetişemeyebileceğini tespit etti. Mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilgili binalardaki sınavın 30 dakika ertelenmesi talebi, ÖSYM Sınav Günü Masasına iletildi.

ÖSYM, mevzuat hükümleri ile geçmiş karar ve uygulamaları değerlendirerek Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına giriş süresini 30 dakika uzattı. Sınavın başlama saati 10.45 olarak uygulandı. Bu süreçte sınav gizliliği ve güvenliğinin korunduğu belirtildi.